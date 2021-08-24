Лавров назвал «Крымскую платформу» русофобской акцией

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организованная Украиной «Крымская платформа» является искусственно созданной русофобской акцией.
Лавров назвал «Крымскую платформу» русофобской акцией
  • Reuters

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная, будут пытаться искусственно эти настроения поддерживать, чтобы подыграть ультрарадикальным неонацистским проявлениям на современной Украине», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что «Крымская платформа» является «абсолютно пустой, не имеющей никаких перспектив пропагандистской затеей».

Саммит «Крымская платформа» прошёл в Киеве 23 августа. В итоговой декларации участники заявили о возможном введении новых санкций в отношении России из-за Крыма. Также украинский президент Владимир Зеленский наградил участников «Крымской платформы» орденами «За заслуги» первой степени. 

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить