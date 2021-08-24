Лавров назвал «Крымскую платформу» русофобской акцией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организованная Украиной «Крымская платформа» является искусственно созданной русофобской акцией.

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная, будут пытаться искусственно эти настроения поддерживать, чтобы подыграть ультрарадикальным неонацистским проявлениям на современной Украине», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что «Крымская платформа» является «абсолютно пустой, не имеющей никаких перспектив пропагандистской затеей».

Саммит «Крымская платформа» прошёл в Киеве 23 августа. В итоговой декларации участники заявили о возможном введении новых санкций в отношении России из-за Крыма. Также украинский президент Владимир Зеленский наградил участников «Крымской платформы» орденами «За заслуги» первой степени.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.