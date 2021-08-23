Зеленский наградил орденами участников «Крымской платформы»

Президент Украины Владимир Зеленский наградил участников «Крымской платформы» орденами «За заслуги» первой степени. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

«Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом «За заслуги» первой степени в рамках саммита «Крымская платформа», — говорится в сообщении.

Как отмечается, награды удостоены представители и других стран-участниц и организаций: председатель Европейского совета Шарль Мишель, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, лидеры Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Словакии, Финляндии и Эстонии, премьеры Румынии, Словакии и Хорватии.

Саммит «Крымская платформа» прошёл в Киеве 23 августа. В итоговой декларации участники заявили о возможном введении новых санкций в отношении России из-за Крыма.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал встречу шабашем, в Кремле указали на её «чрезвычайную недружественность» по отношению к Москве.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.