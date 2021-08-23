Участники «Крымской платформы» не исключили новых санкций против России

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Участники «Крымской платформы» приняли декларацию по итогам саммита, в которой заявили о возможном введении новых санкций против России из-за Крыма. Документ опубликован на сайте МИД Украины.
Участники «Крымской платформы» не исключили новых санкций против России
  • © пресс-служба президента Украины

Как отмечается, было решено «рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо и если действия России того потребуют».

В тексте говорится, что данная платформа создана как консультационный и координационный формат для восстановления контроля Киева над территорией полуострова и что участники осуждают его «незаконную аннексию» и «милитаризацию, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

При этом Россию пригласили присоединиться к мероприятию для прекращения «оккупации» Крыма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Россию принять участие в работе саммита.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал встречу шабашем, в Кремле указали на её «чрезвычайную недружественность» по отношению к Москве.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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