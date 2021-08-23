Участники «Крымской платформы» не исключили новых санкций против России
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Как отмечается, было решено «рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо и если действия России того потребуют».
В тексте говорится, что данная платформа создана как консультационный и координационный формат для восстановления контроля Киева над территорией полуострова и что участники осуждают его «незаконную аннексию» и «милитаризацию, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».
При этом Россию пригласили присоединиться к мероприятию для прекращения «оккупации» Крыма.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Россию принять участие в работе саммита.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал встречу шабашем, в Кремле указали на её «чрезвычайную недружественность» по отношению к Москве.
Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.