Зеленский пригласил Россию на «Крымскую платформу»
- ©Офис президента Украины
Как отметил украинский лидер в ходе выступления, Россия «так активно обсуждала, комментировала и реагировала» на мероприятие, что «создалось впечатление, будто она полноценный участник «Крымской платформы».
«И если эта площадка настолько интересует её, то мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления её исторической и трагической ошибки», — цитирует Зеленского УНИАН.
Саммит «Крымская платформа» проходит в Киеве 23 августа, на нём обсуждается вопрос «возвращения» контроля над Крымом.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал встречу шабашем, в Кремле указали на её «чрезвычайную недружественность» по отношению к Москве.
Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.