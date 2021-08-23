Зеленский пригласил Россию на «Крымскую платформу»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Россию принять участие в работе «Крымской платформы».

Как отметил украинский лидер в ходе выступления, Россия «так активно обсуждала, комментировала и реагировала» на мероприятие, что «создалось впечатление, будто она полноценный участник «Крымской платформы».

«И если эта площадка настолько интересует её, то мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления её исторической и трагической ошибки», — цитирует Зеленского УНИАН.

Саммит «Крымская платформа» проходит в Киеве 23 августа, на нём обсуждается вопрос «возвращения» контроля над Крымом.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал встречу шабашем, в Кремле указали на её «чрезвычайную недружественность» по отношению к Москве.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.