Байден заявил о взаимном с Меркель одобрении «Вашингтонской декларации»
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«Вашингтонская декларация», которую мы составили, — это документ, подтверждающий нашу приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран», — цитирует пресс-служба Белого дома заявление Байдена.
В декларации сообщается, что «все нации в определении своего политического устройства должны быть свободны от иностранного вмешательства».
Согласно документу, ФРГ и США также обещают бороться за «целостную, свободную и мирную Европу», поддерживать НАТО и развивать существующие союзы.
Кроме того, страны объявили о запуске климатического и энергетического партнёрства.
Ранее стало известно, что Байден проведёт переговоры с Меркель в Вашингтоне 15 июля.