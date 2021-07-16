Байден заявил о взаимном с Меркель одобрении «Вашингтонской декларации»

Американский президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров одобрили «Вашингтонскую декларацию».

«Вашингтонская декларация», которую мы составили, — это документ, подтверждающий нашу приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран», — цитирует пресс-служба Белого дома заявление Байдена.

В декларации сообщается, что «все нации в определении своего политического устройства должны быть свободны от иностранного вмешательства».

Согласно документу, ФРГ и США также обещают бороться за «целостную, свободную и мирную Европу», поддерживать НАТО и развивать существующие союзы.

Кроме того, страны объявили о запуске климатического и энергетического партнёрства.

Ранее стало известно, что Байден проведёт переговоры с Меркель в Вашингтоне 15 июля.