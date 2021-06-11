Байден проведёт переговоры с Меркель в Вашингтоне 15 июня
- Reuters
«Президент Байден намерен приветствовать канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июня. Визит Меркель подтвердит глубокие двусторонние связи между США и ФРГ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудят борьбу с пандемией коронавируса, угрозы, связанные с изменением климата, и «содействие экономическому процветанию и международной безопасности на основе общих демократических целей».
В мае Меркель заявила, что США являются для Германии «естественным и незаменимым партнёром».