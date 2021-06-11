Байден проведёт переговоры с Меркель в Вашингтоне 15 июня

Президент США Джо Байден проведёт в Вашингтоне во вторник, 15 июня, переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Байден намерен приветствовать канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июня. Визит Меркель подтвердит глубокие двусторонние связи между США и ФРГ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудят борьбу с пандемией коронавируса, угрозы, связанные с изменением климата, и «содействие экономическому процветанию и международной безопасности на основе общих демократических целей».

В мае Меркель заявила, что США являются для Германии «естественным и незаменимым партнёром».