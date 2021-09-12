«Цена политического пиара»: почему в «Нафтогазе» заявили о высокой стоимости импортного газа

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина импортирует газ по высокой цене ради «энергетической безопасности» страны. Киев использует реверсную схему, покупая российский газ у ЕС с наценкой. По словам экспертов, при прямых поставках из России стоимость сырья была бы значительно ниже, однако украинские власти не собираются вести переговоры с «Газпромом». При этом, как отмечают аналитики, от политической позиции Киева страдают простые украинцы — высокая цена импортного топлива приводит к росту тарифов ЖКХ.

Украине приходится закупать газ по очень высокой цене ради своей «энергетической безопасности», заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко во время форума YES Brainstorming.

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом, и, несмотря на высокие цены, мы импортируем газ в Украину», — сказал Витренко.

По его словам, в подземных хранилищах Украины накоплено почти 19 млрд кубометров газа. Как отметил глава «Нафтогаза», компания уже превысила установленный правительством план с показателем в 17 млрд кубометров к началу отопительного сезона. Между тем в 2016—2018 годах этот показатель находился на уровне 16 млрд кубометров.

Напомним, власти Украины в 2015 году отказались от прямого импорта газа из России. Вместо этого Киев перешёл к закупкам топлива у европейских стран — это то же российское сырьё, но поставляется оно на Украину по реверсной схеме. Газ сначала прокачивался через украинскую газотранспортную систему в ЕС, а затем его часть продаётся на Украину. В результате подобных манипуляций украинская сторона переплачивает за топливо, поскольку в стоимость дополнительно входит прибыль европейских посредников.

При этом с сентября 2020 года Киев использует так называемый виртуальный реверс газа — на бумаге Украина приобретает газ у стран Европы, но по факту берёт часть топлива, следующего по транзитному договору из России в ЕС. Также стоит отметить, что реализация виртуального реверса стала доступна украинской стороне благодаря транзитному контракту с «Газпромом», который был заключён в конце 2019 года и действует пять лет.

Как в августе констатировал председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, Украина остаётся потребителем российского газа. По его словам, страна получает около 15 млрд кубометров российского газа в год, и если бы власти не отказались от прямого импорта, то сырьё бы стоило гораздо дешевле.

За переговоры с Россией по энергоносителям также выступила депутат Верховной рады Анна Скороход, подчеркнув, что Киев переплачивает за реверс топлива: «Мы просто доплачиваем за транзит «туда-назад» дополнительные деньги, на самом деле это российский газ».

Между тем украинские власти не намерены возобновлять закупку газа из России, в январе об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В марте в «Нафтогазе» заявили, что такое соглашение якобы будет иметь «политическую составляющую, которую будет диктовать Кремль», и поставит под угрозу суверенитет Украины.

РИА Новости

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«Неуклюжее объяснение роста тарифов»

Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о стоимости газа призвано оправдать высокие тарифы ЖКХ.

«Заявление адресовано украинскому населению, которое испытывает бремя всё время возрастающих тарифов ЖКХ, поэтому киевские власти нашли такое неуклюжее объяснение, что якобы они борются за энергетическую независимость. Здесь мотивы — не беспокойство за независимость, а беспокойство за сделки, которые выгодны киевскому руководству, иностранным партнёрам», — сказал собеседник RT.

По его словам, аналогичные мотивы борьбы за «энергетическую независимость» звучали из Прибалтики, где Литва, в частности, теперь по очень завышенным ценам покупает норвежский газ и собирается покупать СПГ, который будут поставлять американцы в Польшу, а уже оттуда в Литву.

«Если бы правительство Украины заботилось о состоянии населения, то, наверное, у них была бы возможность приобрести газ в России по конкурентной цене и по условиям, выгодным Украине. Витренко пытается придать этому политический, антироссийский мотив», — пояснил Оленченко.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напомнил, что Украина на протяжении последних 30 лет использует российский газ, просто с 2015 года они прекратили закупки у «Газпрома» и покупают это же топливо у европейских компаний.

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«Когда Витренко говорит об энергетической безопасности, это оправдание, почему они при возможности покупать более дешёвый газ покупают более дорогой. В реальности это цена обеспечения их политического пиара. Конечно, украинские потребители спрашивают: «Почему так дорого?» Им говорят: «Да, можно покупать дешевле, но это цена независимости и энергетической безопасности». Покупать в два раза дороже — в чём тут энергетическая безопасность? Такие же истории рассказывают товарищи в Литве, Польше. Это всё циничная история, когда наживаются на обычных потребителях под политическими лозунгами», — подчеркнул он в беседе с RT.

В начале сентября бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко предрёк стране энергетическую катастрофу «буквально через два-три месяца» в связи с отсутствием прямых поставок топлива из России и ростом рыночных цен. Вдобавок он раскритиковал Владимира Зеленского за слова о «самом грязном российском газе».

«Если он такой грязный, то почему мы так боремся за его транзит? Или когда газ проходит через наш томос, наши святыни и возвращается из Словакии к нам с наценкой $50, то он вообще становится самым чистым, и мы платим за это всё? У меня не складывается логика вообще», — сказал он.

Добавим, что в начале августа офис президента Украины анонсировал повышение тарифов на электроэнергию для населения.