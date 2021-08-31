Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире.
Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире
  • РИА Новости

«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций», — цитирует пресс-служба Зеленского.

Об этом он сказал в ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только американский лидер Джо Байден сможет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

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