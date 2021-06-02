Зеленский призвал США остановить строительство «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только американский лидер Джо Байден сможет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Только Байден может остановить выполнение «Северного потока — 2». Это мощное оружие в распоряжении России», — написал украинский лидер в Twitter.

По его словам, «запуск данного газопровода лишит Украину средств, необходимых для усиления её армии, которая сегодня защищает всю Европу».

Ранее Зеленский, комментируя ситуацию с проектом «Северный поток — 2», назвал данный газопровод козырем в руках России.

1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не намерена отказываться от украинского транзита газа после завершения текущего договора.