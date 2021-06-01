Новак рассказал о купленном Украиной по реверсу российском газе в 2020 году

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Российский вице-премьер Александр Новак рассказал о купленном Украиной у европейских стран по реверсу российском газе в 2020 году.
Новак рассказал о купленном Украиной по реверсу российском газе в 2020 году
  • РИА Новости

По его словам, в 2020 году Украиной было куплено таким образом 16 млрд кубометров российского газа.

«Объём такого реверса составил 16 млрд кубометров, это очень значительная цифра для наших отношений в области энергетики», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим вице-премьер также отметил, что транзит российских энергоресурсов в Европу через украинскую территорию — важная составляющая экономических отношений между Россией и Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не намерена отказываться от украинского транзита газа после завершения текущего договора.

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