Новак рассказал о купленном Украиной по реверсу российском газе в 2020 году

Российский вице-премьер Александр Новак рассказал о купленном Украиной у европейских стран по реверсу российском газе в 2020 году.

По его словам, в 2020 году Украиной было куплено таким образом 16 млрд кубометров российского газа.

«Объём такого реверса составил 16 млрд кубометров, это очень значительная цифра для наших отношений в области энергетики», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим вице-премьер также отметил, что транзит российских энергоресурсов в Европу через украинскую территорию — важная составляющая экономических отношений между Россией и Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не намерена отказываться от украинского транзита газа после завершения текущего договора.