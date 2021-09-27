МИД Украины осудил решение Венгрии о контракте с Россией по поставкам газа

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в Киеве удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

В сообщении на сайте МИД Украины говорится, что соответствующий контракт был подписан 27 сентября в Будапеште.

«Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям», — заявили в министерстве.

В украинском МИД также утверждают, что это решение не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгрией от 6 декабря 1991 года.

Кроме того, в Киеве инициировали перенос на более поздний срок заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии, запланированное на 29—30 сентября.

В Киеве заявили, что обратятся в Еврокомиссию для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

В конце августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил, что Москва и Будапешт подписали новое соглашение о поставках российского газа.