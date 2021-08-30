Венгрия и Россия заключили долгосрочное соглашение о поставках газа

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Россия и Венгрия подписали новое соглашение о поставках российского газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Венгрия и Россия заключили долгосрочное соглашение о поставках газа
  • Reuters

Соглашение вступит в силу с 1 октября. 

«Новое соглашение с «Газпромом» рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объёмов закупки газа через десять лет. «Газпром» ежегодно будет поставлять 4,5 млрд кубометров природного газа в Венгрию», — приводит ТАСС слова венгерского министра.

В Венгрии планировали начать закачку российского газа по южному направлению к октябрю.

В мае сообщалось, что за четыре месяца через компанию «Оператор ГТС Украины» в Венгрию было поставлено 2,9 млрд куб. м газа.

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