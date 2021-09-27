Венгрия и «Газпром» подписали контракт на поставку газа сроком на 15 лет

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«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Венгрия и «Газпром» подписали контракт на поставку газа сроком на 15 лет
  • РИА Новости

Отмечается, что церемония подписания соглашения прошла в Будапеште.

На ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что в Киеве удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что роль России в поставках газа в Европу возрастает на фоне завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

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