Венгрия и «Газпром» подписали контракт на поставку газа сроком на 15 лет
- РИА Новости
Отмечается, что церемония подписания соглашения прошла в Будапеште.
На ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что в Киеве удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что роль России в поставках газа в Европу возрастает на фоне завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».