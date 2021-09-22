Премьер Венгрии заявил о росте роли России в поставках газа в Европу

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что роль России в поставках газа в Европу возрастает на фоне завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Вы, несомненно, знаете, что роль России в поставках газа в Европу возрастает. Завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», США одобрили это германо-российское соглашение, и, как только американцы это сделали, Венгрия немедленно заключила с Россией своё долгосрочное соглашение о покупке газа», — приводит ТАСС слова Орбана.

Он отметил, что новое венгерско-российское соглашение о поставках газа вступит в силу с 1 октября и будет действовать в течение 15 лет. 

Ранее Минэкономики Германии подтвердило, что Россия выполняет договоры о поставках газа.

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