Премьер Венгрии заявил о росте роли России в поставках газа в Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что роль России в поставках газа в Европу возрастает на фоне завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Вы, несомненно, знаете, что роль России в поставках газа в Европу возрастает. Завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», США одобрили это германо-российское соглашение, и, как только американцы это сделали, Венгрия немедленно заключила с Россией своё долгосрочное соглашение о покупке газа», — приводит ТАСС слова Орбана.

Он отметил, что новое венгерско-российское соглашение о поставках газа вступит в силу с 1 октября и будет действовать в течение 15 лет.

Ранее Минэкономики Германии подтвердило, что Россия выполняет договоры о поставках газа.