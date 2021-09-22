Минэкономики Германии подтвердило, что Россия выполняет договоры о поставках газа

Представитель Минэкономики Германии Сюзанне Унгард подтвердила, что Россия выполняет договоры о поставках газа и Берлину неизвестны случаи сознательных нарушений договоров.

«По нашим данным, Россия выполняет существующие договоры... Сознательные нарушения договоров поставок нам неизвестны», — приводит её слова Интерфакс.

Рост цен на газ в Европе связан с различными причинами, отметила Унгард. По её словам, в настоящее время ФРГ не видит необходимости для государства включаться в процесс формирования цен.

«По состоянию на сегодня «Газпром» до сих пор выполнял свои обязательства по существующему газовому транзиту через Украину», — подчеркнула представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

17 сентября ТАСС со ссылкой на источник в ЕП сообщил, что группа депутатов Европарламента направила в Еврокомиссию письмо с призывом расследовать деятельность «Газпрома» из-за роста цен на газ. Это произошло после того, как биржевые цены в Европе обновили исторический максимум и впервые превысили $960 за 1 тыс. кубометров.

В «Газпроме», в свою очередь, заявили, что компания поставляет газ в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.

Кроме того, советник Госдепа США по энергобезопасности Амос Хохштейн призвал Россию увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины.

В Кремле после этого напомнили, что «невозможно транзитировать газ, не продав его».