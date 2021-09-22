Советник Госдепа Хохштейн призвал Россию увеличить поставки газа через Украину

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Советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия должна увеличить поставки газа в Европу через Украину, поскольку собственных запасов для зимы в европейских странах недостаточно.
Советник Госдепа Хохштейн призвал Россию увеличить поставки газа через Украину
  • РИА Новости

Чиновник выразил беспокойство по поводу отказа «Газпрома» забронировать дополнительные объёмы транзита через украинскую территорию на октябрь.

По его словам, через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу.

«Россия неоднократно говорила, что ей хватит запасов газа для этого, поэтому, если это правда, ей следует увеличить поставки через Украину как можно быстрее», — сказал Хохштейн в интервью Bloomberg.

Ранее Хохштейн заявил, что Россия «пытается использовать энергетический кризис» в пользу газопровода «Северный поток — 2».

В Кремле считают, что скорейший ввод СП-2 существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе на спотовом рынке.

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