Советник Госдепа Хохштейн не исключил нехватку газа в Европе зимой

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Советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн считает, что в случае холодной зимы в отдельных регионах Европы для отопления домов может не хватить газа.
Советник Госдепа Хохштейн не исключил нехватку газа в Европе зимой
  • © Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Если зима будет холоднее, чем обычно, то меня беспокоит, что в некоторых частях Европы не хватит газа для отопления», — сказал он в интервью Bloomberg.

По его словам, в то время как некоторые страны по-прежнему смогут покупать газ по более высокой цене, другие могут быть вынуждены нормировать топливо.

Хохштейн выразил мнение, что нынешние объёмы поставок российского газа «необъяснимо меньше по сравнению с предыдущими годами и с тем, на что они способны».

Он также считает, что Россия «пытается использовать энергетический кризис» в пользу газопровода «Северный поток — 2».

Как ранее заявили в «Газпроме», запасы газа в европейских подземных хранилищах, по данным на 13 сентября, остаются на минимальном за многие годы уровне: по сравнению с прошлым годом показатели отстают на 22,8 млрд кубометров.

В Кремле считают, что скорейший ввод «Северного потока — 2» «существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе», в том числе и на спотовом рынке.

Также 21 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что правительство России согласилось в качестве эксперимента разрешить «Роснефти» экспортировать на европейский рынок 10 млрд куб. м газа в год через агентское соглашение с «Газпромом».

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