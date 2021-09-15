В Кремле прокомментировали рост цен на газ в Европе

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что рост спотовых цен на газ в Европе не имеет никакого отношения к России.
В Кремле прокомментировали рост цен на газ в Европе
  • Reuters

«К России эти процессы не имеют никакого отношения, более того, эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ», — сказал он на брифинге с журналистами.

Песков отметил, что получатели трубного газа в Европе не подвержены высокой изменчивости цены, так как стоимость рассчитывается по другой формуле.

«Безусловно, скорейший ввод «Северного потока — 2» существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке», — добавил он.

Ранее сообщалось, что цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила отметку $950 за 1 тыс. кубометров.

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