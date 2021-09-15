«Газпром» прокомментировал запасы в европейских ПХГ

Запасы газа в европейских подземных хранилищах, по данным на 13 сентября, остаются на минимальном за многие годы уровне, по сравнению с прошлым годом показатели отстают на 22,8 млрд кубометров, сообщили в «Газпроме».

Ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, в компании отметили, что европейские ПХГ восполнены всего на 62% от объёма газа, поднятого из хранилищ в прошлом отопительном сезоне.

В украинских ПХГ отставание от прошлого года — 30,6%, или 8,2 млрд кубометров газа, добавили там.

«Газпром» активно ведёт закачку газа в российские ПХГ. Среднесуточный показатель в первой половине сентября — 325 млн кубометров», — подчеркнули в компании.

15 сентября цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила отметку $950 за 1 тыс. кубометров.

Эксперт по энергетике Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News высказал мнение, что причиной роста цен в Европе стал дефицит сжиженного природного газа.

Как считают в Кремле, скорейший ввод «Северного потока — 2» «существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе», в том числе и на спотовом рынке.