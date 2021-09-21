«Ъ»: «Роснефти» могут разрешить экспорт газа в Европу в качестве эксперимента

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Правительство России согласилось в качестве эксперимента разрешить «Роснефти» экспортировать на европейский рынок 10 млрд куб. м газа в год через агентское соглашение с «Газпромом», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект доклада вице-премьера Александра Новака президенту Владимиру Путину.
«Ъ»: «Роснефти» могут разрешить экспорт газа в Европу в качестве эксперимента
  • РИА Новости

Сообщается, что в документе предлагается изучить возможность поправок к Налоговому кодексу о привязке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с экспортируемых «Роснефтью» объёмов к спотовым ценам в Европе.

По информации издания, в конце августа глава «Роснефти» Игорь Сечин на фоне рекордного подорожания газа в Европе попросил российского лидера позволить компании экспорт через агентское соглашение с «Газпромом».

В письме говорилось, что это будет способствовать снятию ограничений со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов «Северный поток — 1», «Северный поток — 2» и Opal.

15 сентября биржевые цены на газ в Европе обновили исторический максимум и впервые превысили $960 за 1 тыс. куб. м.

Как отмечали в Кремле, стабилизировать ситуацию мог бы запуск поставок по СП-2.

Опрошенные RT специалисты прогнозируют дальнейший рост цен на газ, что может ударить по европейским промышленным предприятиям и ускорить инфляцию в регионе.

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