Песков прокомментировал требование США к «Газпрому»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требования американских властей к «Газпрому» об увеличении поставок газа через Украину в Европу.

«Я не сомневаюсь, что «Газпром» и специалисты «Газпрома» будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное — объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается, только потом он уж транспортируется, транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его», — сказал Песков.

Ранее советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия должна увеличить поставки газа в Европу через Украину, поскольку собственных запасов для зимы в европейских странах недостаточно.

Он заявил, что у Госдепа вызывает «беспокойство» отказ «Газпрома» забронировать дополнительные объёмы транзита газа через украинскую территорию на октябрь.