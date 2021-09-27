На Украине допускают остановку транзита газа в Венгрию из-за её контракта с Россией
- РИА Новости
«Несмотря на контракт (о транзите газа в Европу между Москвой и Киевом. — RT) до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», — написал он в Facebook.
Ранее Венгрия подписала с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.
Украинский МИД отметил, что Киев удивлён и разочарован решением Венгрии и намерен обратиться в Еврокомиссию.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT данное заявление.