На Украине допускают остановку транзита газа в Венгрию из-за её контракта с Россией

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Киев не исключает полную остановку транзита газа в Венгрию через Украину на фоне подписанного между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
На Украине допускают остановку транзита газа в Венгрию из-за её контракта с Россией
  • РИА Новости

«Несмотря на контракт (о транзите газа в Европу между Москвой и Киевом. — RT) до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», — написал он в Facebook.

Ранее Венгрия подписала с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. 

Украинский МИД отметил, что Киев удивлён и разочарован решением Венгрии и намерен обратиться в Еврокомиссию.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT данное заявление.

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