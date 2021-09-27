Аналитик Правосудов отреагировал на позицию Киева по газовому контракту Венгрии и России

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Ангелина Шурпина
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT заявление МИД Украины о том, что в Киеве удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.
Аналитик Правосудов отреагировал на позицию Киева по газовому контракту Венгрии и России
  • РИА Новости

«Все же знали, что реализован проект «Турецкий поток», что строилось его продолжение на территории балканских стран, — вот его достроили», — заявил эксперт.

По его словам, Венгрия никогда не скрывала, что «собирается покупать российский газ по обходному маршруту».

«Мы это всё знаем уже несколько лет, а для украинских чиновников это какая-то новость. Каждый день они узнают что-то для себя интересное. Странно за всем этим наблюдать», — заключил Правосудов.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что в Киеве удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

В украинском МИД также утверждают, что это решение не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгрией от 6 декабря 1991 года.

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