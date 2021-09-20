«Эти решения могут оказаться фатальными»: почему на Украине критикуют власть за отказ от прямых поставок газа из России

Украина в условиях рекордных рыночных цен на газ и отказа от прямого контракта с «Газпромом» оказалась в крайне невыгодном положении. Об этом заявил первый зампред комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. По его словам, Украине, возможно, не будет хватать газа для удовлетворения внутреннего спроса. В то же время экс-министр экономики страны Виктор Суслов напомнил, что Украина — единственная страна в Европе, которая отказалась от долгосрочного контракта на поставки газа из РФ и теперь вынуждена покупать его по растущим рыночным ценам. Эксперты отмечают, что такая ситуация сложилась в основном из-за политики сиюминутных решений киевских властей, которые не просчитывают долгосрочные последствия своих действий.

В ситуации, когда рыночные цены на природный газ бьют рекорды, Украина, отказавшись от прямого контракта с российским «Газпромом», оказалась в невыгодном и затруднительном положении. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре — январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объёмов газа», — сказал Кучеренко в эфире телеканала «Первый независимый».

Парламентарий предположил, что всё это может привести к необходимости заключения нового прямого контракта на поставки топлива с «Газпромом».

«Не исключаю, что нам действительно, когда будет дисбаланс (как ценовой, так и физический), придётся разговаривать о прямом контракте», — добавил Кучеренко.

Он также считает весьма вероятным, что Украина столкнётся с проблемами в сфере производства электроэнергии.

«Потому что не хватает 3 млн тонн угля — и нам придётся просить электроэнергию, знаете у кого», — отметил депутат.

При этом, как считают собеседники RT в украинских политических кругах, сложившаяся ситуация с поставками газа была предсказуема.

«Украина не покупает газ напрямую у «Газпрома», а приобретает его у европейских поставщиков. И абсолютно логично, что если европейцам топлива не хватает, то они не будут продавать его украинцам. Но самое интересное, что из этой ситуации никто не сделает выводов и следующая зима на Украину тоже придёт неожиданно», — говорит источник RT в украинском кабмине.

Газовые претензии

Напомним, что Украина с 2015 года покупает российский газ по реверсной схеме — из европейских хранилищ. Более того, в 2020 году Киев полностью перешёл на закупки топлива из РФ по так называемому виртуальному реверсу. Это означает, что теперь около половины газа, предназначающегося для Европы, выкупается украинской стороной, чему ранее препятствовал транзитный контракт с «Газпромом».

В то же время власти страны и руководство «Нафтогаза» неоднократно заявляли, что прямой импорт газа из РФ угрожал бы cуверенитету страны. Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале 2021 года сообщил, что республика не намерена возобновлять импорт газа из России.

Тем временем, по мнению собеседника RT в Министерстве энергетики и угольной промышленности, прямой контракт с «Газпромом» был бы крайне выгоден Украине.

«Это и гарантии поставки газа, и возможность получить более низкую цену. Но руководство страны на это не пойдёт по политическим мотивам. За это придётся платить потребителям — как отсутствием топлива, так и высокими ценами», — говорит чиновник.

При этом ранее экс-министр экономики республики Виктор Суслов отметил, что Украина — единственная европейская страна, которая отказалась от долгосрочного контракта с «Газпромом» и теперь вынуждена покупать газ по рыночной цене, которая вскоре может достичь $1 тыс. за кубометр.

По словам Суслова, данная ситуация сложилась из-за низкой компетентности правительства республики и руководства «Нафтогаза».

«Сейчас у нас могло быть всё нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что «мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире»? — сказал экс-министр.

Напомним, что украинский лидер на встрече с главой Минэнерго США Дженнифер Гренхольм в рамках своего визита в США назвал российский газ «самым грязным в мире». Тогда Зеленский объяснил якобы низкое качество газа из РФ выбросами метана при добыче и транспортировке, а также «коррупцией, шантажом и манипуляциями».

Президент Украины Владимир Зеленский и министр энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм

© president.gov.ua

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это заявление украинского президента, отметил, оно было сделано не от большого ума.

«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь — это их исконное название. То говорят, что крещение Руси — это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ — самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», — сказал министр.

В свою очередь, президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в июне, отметил, что с экологической точки зрения российский газ как раз является самым чистым в мире.

«Наш источник — он является самым чистым в мире, потому что с помощью гидроразрывов пласта, скажем, американская газовая промышленность добывает примерно свыше 70% газа. «Газпром» — 11%, но то, что добывается для «Северного потока — 2», прямо качается из-под земли, здесь вообще никакого гидроразрыва нет. А гидроразрыв пласта — это с точки зрения экологии катастрофический способ добычи. Там десятки и сотни тонн химикатов, наносится прямой ущерб экологии», — пояснил президент России.

Он отметил, что именно качество газа из РФ стало одной из причин, по которой европейские партнёры Москвы боролись за завершение строительства газопровода, несмотря на давление США.

«Вы думаете, почему так наши партнёры за него борются? Чтобы нам приятное сделать? Они борются за свои национальные интересы — вот за что они борются», — сказал Владимир Путин.

Рыночная ситуация

Заявления о неблагоприятной ситуации в энергетике страны прозвучали от украинских политиков на фоне стремительного роста мировых цен на природный газ. С начала года его стоимость преодолела отметку $800 за кубометр, а на минувшей неделе в ходе торгов на бирже ICE превышала $950. Аналитики рынка отмечают, что рост цен объясняется устойчивым спросом на топливо в контексте низкой заполненности хранилищ в Европе.

Рост цен на газ уже сказался на украинских потребителях. Так, по данным местных СМИ, Одесскому припортовому заводу — одному из крупнейших производителей удобрений в Европе — пришлось приостановить производство из-за высоких цен на газ.

«Остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака. Дальнейшие перспективы неясны. То, что премий не будет, это уже очевидный факт. Но дальше может быть хуже», — приводит издание «СТРАНА.ua» слова сотрудников завода.

Одесский припортовый завод в городе Южное Одесской области

РИА Новости

© Сергей Поляков

По оценке работников предприятия, рост цен на энергоносители делает его продукцию неконкурентоспособной.

По мнению источника RT в партии «Батькивщина», неизбежный рост цен на газ для потребителей станет ещё одним доказательством того, что Зеленский не в состоянии выполнить данные избирателям обещания.

«Зеленский обещал, что уровень жизни населения вырастет и война на востоке завершится. Но мы ничего из этого не видим. А когда из-за дефицита газа и его высокой цены остановится последнее промышленное предприятие в стране, вот это и будет, видимо, лучшим его «достижением», — подчеркнул депутат.

Политолог Александр Дудчак, со своей стороны, подчеркнул, что нынешняя ситуация стала результатом действий киевских властей.

«В целом «Газпром» не против подписания нового соглашения, и если Киев захочет получать газ напрямую, то это возможно. Однако не очень понятно, хватит ли профессионализма и дальновидности у администрации Зеленского, чтобы пойти на подобный шаг, ведь там всё мотивируют политическими соображениями», — пояснил эксперт.

Критика властей украинскими политиками абсолютно оправданна, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Киев вместо того, чтобы иметь взаимовыгодные отношения с Россией в сфере газоснабжения и транзита газа, избрал конфронтационный путь, что привело к тому, что Украина не только лишилась значительной части доходов, но и всерьёз возникла проблема того, что страна может оказаться в кризисном состоянии из-за высоких цен на газ и невозможности снабжения населения», — отметил политолог в разговоре с RT.

По его словам, власти Украины ведут бездумную политику сиюминутных решений, не просчитывая геополитические, геоэкономические и социальные последствия.

«Это завело страну в тупик. Украинские госдеятели, которые предпринимают подобного рода шаги, не думают о завтрашнем дне. Более того, они не думают и о сегодняшнем, поскольку эти решения уже сейчас могут оказаться фатальными для украинской экономики», — подчеркнул эксперт.

При этом Киеву не стоит питать беспочвенные надежды на то, что ему из этой ситуации поможет выбраться Евросоюз, считает Шаповалов.

«Украина прежде всего будет рассчитывать на западных партнёров, но эта надежда абсолютно беспочвенна, потому что всё, что она получила от них в плане газовой политики, — российский газ, который продавался ей по завышенной цене. В условиях, когда Европа испытывает дефицит этого вида топлива, о чём свидетельствуют высокие цены, Украине нет смысла думать, что кто-то ей поможет», — заключил аналитик.