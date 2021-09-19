На Украине заявили о расплате за слова Зеленского о российском газе

Бывший украинский министр экономики Виктор Суслов заявил, что правительство и президент Украины Владимир Зеленский допустили грубые ошибки, которые привели к тяжёлому положению Киева в газовом секторе.

В настоящий момент у Украины нет долгосрочного контракта на российский газ, поэтому Киев вынужден покупать его по рыночным ценам, которые достигают $1 тыс. за тысячу кубических метров, отметил Суслов.

По его мнению, нынешняя ситуация является следствием низкой компетентности украинского «Нафтогаза» и правительства.

«Сейчас у нас могло быть всё нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что «мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?», — заявил бывший министр в интервью телеканалу «Первый независимый».

31 августа Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире «из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций».

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Украины.

По его словам, в настоящее время украинские коллеги «упражняются в какой-то словесной эквилибристике».