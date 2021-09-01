Лавров оценил заявления Зеленского о «самом грязном российском газе»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о «самом грязном российском газе».

По его словам, в настоящее время украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике.

«То считают, что Русь — это их исконное название... То говорят, что Крещение Руси — это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ — самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», — сказал министр.

По словам украинского лидера, «российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций».

Также в офисе украинского лидера Владимира Зеленского предложили переименовать страну в Русь-Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данную идею, предложила название «Укрусь».