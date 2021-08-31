Захарова предложила название «Укрусь» в ответ на идею офиса Зеленского

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказанную в офисе украинского лидера Владимира Зеленского идею переименовать страну в Русь-Украину.
Захарова предложила название «Укрусь» в ответ на идею офиса Зеленского
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«Надо у них отобрать бренд «русских» в конце концов. Я борюсь за то, чтобы мы называли войну правильно — русско-российская война», — сказал советник главы офиса Алексей Арестович.

По его словам, он бы сменил название государств.

«Назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим», — добавил он.

Комментируя данное предложение, Захарова отметила, что, во-первых, теперь есть понимание, «над чем работают в офисе Зеленского».

«А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите», — написала она в Telegram.

В конце июля украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю годовщины Крещения Руси. Он заявил, что построенные в период Киевской Руси города и объекты свидетельствуют об «историческом единстве украинского народа».

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