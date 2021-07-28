Зеленский выступил с обращением по случаю годовщины Крещения Руси

Украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю годовщины Крещения Руси. Он заявил, что построенные в период Киевской Руси города и объекты свидетельствуют об «историческом единстве украинского народа».

Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

По его словам, «все украинцы с любой части страны — это один великий народ, украинский народ».

«1033 года назад великий князь киевский Владимир окрестил Киевскую Русь, Украину. Это не часть нашей истории, это и есть наша история. Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями», — заявил он.

Также Зеленский утверждает, что 24 области Украины и Крым являются «родными детьми» Киевской Руси.

«А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где она произошла, за тысячи километров», — сказал украинский президент.

12 июля российский президент Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой, в частности, заявил, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».

Он также назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между двумя странами и рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.