«Последовательно остаёмся верны нашим обязательствам»: в Кремле ответили на заявления Киева о приостановке транзита газа

1 октября вступило в силу газовое соглашение между «Газпромом» и Венгрией. С этого дня начинаются поставки российского голубого топлива в республику через «Турецкий поток». Согласно двум контрактам, заключённым на 15 лет, в Венгрию будет поставляться до 4,5 млрд кубометров газа в год. В то же время на Украине сообщили о прекращении транзита российского газа в Венгрию. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт, заключив контракт, выбрал наиболее безопасный вариант поставки энергоносителей. При этом постпред России при ЕС Владимир Чижов отмечал, что таким образом Венгрия продемонстрировала, как нужно решать проблемы в сфере энергетики.

В пятницу, 1 октября, «Газпром» приступает к поставкам газа в Венгрию в рамках двух долгосрочных соглашений (продолжительностью 15 лет) с венгерской MVM CEEnergy Ltd. Как сообщала ранее пресс-служба российской корпорации, в рамках двух контрактов в республику будет в общем поставляться до 4,5 млрд кубометров газа в год. Как отмечал глава «Газпрома» Алексей Миллер, энергосырьё будет поступать в Венгрию через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы.

В компании «Оператор ГТС Украины», в свою очередь, сообщили о прекращении транзита российского природного газа через территорию Украины в Венгрию.

«01 октября 2021 года с началом новых газовых суток (07:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», — говорится в сообщении украинской компании в Facebook.

По словам главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, усиление доминирующего положения «Газпрома» на газовом рынке Европы «должно быть прекращено», поскольку якобы ставит под сомнение принципы функционирования газовых рынков ЕС — «конкурентность и прозрачность».

Вдобавок в компании заявили, что лишились возможности импорта природного газа из Венгрии, поскольку он осуществлялся путём виртуального реверса.

Украина в 2015 году отказалась от прямого импорта газа из России. Вместо этого Киев перешёл к закупкам топлива у европейских стран — это то же российское сырьё, но поставляется оно на украинскую территорию по реверсной схеме. С сентября 2020 года Киев использует так называемый виртуальный реверс газа — на бумаге Украина приобретает газ у стран Европы, но по факту берёт часть топлива, следующего по транзитному договору из России в ЕС. При этом реализация виртуального реверса стала доступна украинской стороне благодаря транзитному контракту с «Газпромом», который был заключён в конце 2019 года и действует пять лет.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинской стороны о прекращении транзита российского природного газа через территорию Украины.

«Российская Федерация продолжает выполнять все свои обязательства, предусмотренные действующими контрактами», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных претензиях со стороны Запада из-за данной ситуации, официальный представитель Кремля заметил, что претензии к Москве были и будут, а большинство из них являются политизированными.

«Главное, что мы последовательно остаёмся верны нашим обязательствам», — сказал он.

В то же время глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко признал, что «Газпром» имеет право прекращать транспортировку сырья через украинскую территорию согласно транзитному контракту, заключённому в конце 2019 года.

«Газпром» имеет такое право по контракту — не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип «качай или плати»)», — написал он в своём Facebook.

«Необоснованные обвинения»

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал странными призывы Киева к ЕС на фоне того, что «Газпром», наоборот, лишь наращивает объём поставок в Европу, которая страдает из-за дефицита топлива и роста цен на сырьё.

«Призывы что-то сделать с российским доминированием на европейском газовом рынке довольно странные, потому что Европа сейчас страдает от дефицита газа. Россия старается как можно больше поставлять, идёт на исторический рекорд по объёму поставок, а тут нас призывают отказаться от этих поставок и сократить их, чтобы европейцы уж точно зимой замёрзли и цены достигли $5 тыс. за 1 тыс. кубов, что ли? В этом плане, конечно, европейцы должны усмотреть газовый терроризм в заявлениях Украины», — сказал он.

По его словам, текущее положение на европейском газовом рынке также находится на стандартном уровне в районе 30—35%: «Здесь ничего фантастического не происходит».

«Венгрия — наш давний партнёр, мы очень долго поставляем газ туда, поэтому призывы Украины тоже довольно странные. Тем более Украина ничего от нашего нового контракта с Венгрией не теряет, у неё есть гарантированные доходы от транзита, контракт действует до конца 2024 года. «Газпром» всё равно заплатит Украине необходимые деньги. Киев пытается постоянно продемонстрировать, что Россия использует сферу энергетики в качестве оружия», — пояснил собеседник RT.

Эксперт также обратил внимание, что для виртуального реверса Украине и не нужен транзит.

«Европейские компании просто пусть заказывают у «Газпрома» газ с отгрузкой на территорию Украины и там перепродают украинским компаниям. Транзит в случае виртуального реверса не нужен, поэтому с украинской стороны это дезинформация», — констатировал Юшков.

Украинский оператор газотранспортной системы выдвинул «необоснованные обвинения» в адрес России, считает политолог, экономист Александр Дудчак.

«Совершенно бессмысленные, необоснованные обвинения о нарушении конкуренции. Долгосрочный контракт — это тоже часть рынка», — сказал Дудчак в беседе с RT.

«Европа, наоборот, настаивает на том, чтобы Россия увеличила свои поставки. Украина действует под девизом: «Пусть у меня корова сдохнет, лишь бы у соседа две». Они предлагают сделать то же самое Европе, ради чего Европа должны отказываться от российского газа?» — добавил он.

Накануне постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире Первого канала отметил, что Будапешт заключением контракта с «Газпромом» показал, как нужно решать энергетические проблемы.

«Венгры подписали контракт, тем самым, в общем-то, не только показали свою самостоятельность и способность отстаивать собственные национальные интересы, но и показали пример другим странам Евросоюза, как можно спокойно и профессионально решать эту проблему в условиях перегретой конъюнктуры с ценами на газ», — заявил дипломат.

Церемония подписания газовых соглашений между «Газпромом» и венгерской MVM

Facebook

© @szijjarto.peter.official

Напомним, что церемония заключения двух долгосрочных контрактов на поставку российского газа в Венгрию между «Газпромом» и венгерской MVM CEEnergy Ltd состоялась 27 сентября в Будапеште. Соглашения были подписаны в присутствии заместителя председателя правления, гендиректора «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой и министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

После этого в Министерстве иностранных дел Украины заявили о разочаровании в связи с действиями Будапешта, назвав их «необоснованным» и вредящими двусторонним отношениям. По их мнению, транспортировка российского топлива в обход Украины «подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы».

Также по теме Обходной транзит: почему Украина недовольна новым газовым соглашением между Россией и Венгрией Украина ожидает значительного сокращения или даже полной остановки транзита российского газа в Венгрию через свою территорию, заявил...

Также Киев отменил заседание Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества и пообещал обратиться в Еврокомиссию для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. 28 сентября министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе переговоров с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон донёс ему позицию Киева.

Между тем в Европейской комиссии разъяснили схему оценки газового контракта между «Газпромом» и венгерской MVM CEEnergy Ltd. По словам представителя ЕК, венгерские власти должны будут предоставить Еврокомиссии отчёт относительно влияния соглашения на безопасность энергоснабжения.

«ЕК также может запросить получение контракта, если у неё появится должным образом обоснованная обеспокоенность тем, что контракт может поставить под угрозу безопасность снабжения государства-члена, региона или союза», — цитирует его РИА Новости.

Петер Сийярто, комментируя действия украинских властей, назвал их «крайне возмутительными», нарушающими суверенитет и интересы национальной безопасности Венгрии. Премьер-министр республики Виктор Орбан, в свою очередь, отметил, что Будапешт вправе самостоятельно решать, «у кого покупать газ и каким путём его получать».

«При выборе пути транспортировки газа мы руководствуемся тем, какой путь нам гарантирует большую безопасность. Мы выбираем путь, по которому поставки энергии будут самыми безопасными. Никто нам не будет указывать, что делать. Мы советуем украинцам, чтобы они самостоятельно разобрались со своей собственной проблемой. Украине нет до этого дела. Это вопрос, относящийся к суверенитету Венгрии», — сказал глава венгерского правительства.

Позднее в своём заявлении он отметил, что «политическую критику не нужно связывать с поставками энергоресурсов».