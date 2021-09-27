Захарова заявила о зависти из-за реакции Киева на контракт «Газпрома» с Венгрией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Киева о планах обратиться в Еврокомиссию для оценки соответствия газового соглашения «Газпрома» с Венгрией европейскому законодательству в сфере энергетики.
Захарова заявила о зависти из-за реакции Киева на контракт «Газпрома» с Венгрией
  • РИА Новости

«Когда в следующий раз наши западные партнёры будут отмечать «дни жертв тоталитаризма», кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», — написала она в Telegram-канале.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что в Киеве удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон отметил, что Киев не исключает полную остановку транзита газа в Венгрию через Украину на фоне подписанного между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта.

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