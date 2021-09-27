Аналитик Юшков раскритиковал слова Макогона о возможной остановке транзита газа в Венгрию

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что Киев не исключает полную остановку транзита газа в Венгрию через Украину на фоне подписанного между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта.

«Если «Газпром» заказывает какой-то объём, хочет прокачать через Украину в Венгрию или в какую-либо другую страну, а «Оператор ГТС Украины» этого не делает, значит, он нарушает контракт. Значит, он будет платить неустойку, либо это всё дойдёт до арбитража или, может быть, разрыва контракта», — подчеркнул Юшков.

Эксперт добавил, что оператор обязан качать туда, куда ему скажет качать заказчик, то есть «Газпром».

«Хочу — качаю, хочу — не качаю в Венгрию — это не определяет оператор ГТС. Очень жаль, что «Оператор ГТС Украины» забыл, что он оказывает коммерческие услуги, и начал играть в политику, устанавливать, кто ему враг, кто друг, и влезать в коммерческие отношения других компаний», — заключил собеседник RT.

Ранее Макогон заявил, что Киев не исключает полную остановку транзита газа в Венгрию через Украину на фоне подписанного между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта.

Венгрия подписала с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

Украинский МИД отметил, что Киев удивлён и разочарован решением Венгрии и намерен обратиться в Еврокомиссию.