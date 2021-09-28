МИД Украины заявил, что Венгрия исключила страну из схемы транзита газа по требованию России

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Венгрия исключила Украину из схемы транзита газа по требованию России, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
МИД Украины заявил, что Венгрия исключила страну из схемы транзита газа по требованию России
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«Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации; Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем», — цитирует главу МИД УНИАН.

Он призвал венгерских партнёров «не раскручивать эмоции», «действовать прагматично», искать выход из кризиса, который будет отвечать интересам и Киева, и Будапешта.

Кулеба также подтвердил обращение к Еврокомиссии по поводу венгерско-российского контракта.

Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Будапешта и намерены обратиться в ЕК.

Позднее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через украинскую территорию.

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