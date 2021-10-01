В «Нафтогазе» ждут санкции против СП-2 из-за ситуации с транзитом газа в Венгрию

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко считает, что в отношении оператора «Северного потока — 2» могут ввести санкции из-за остановки «Газпромом» транзита газа в Венгрию через Украину.

«Ждём теперь наложения санкций на 100%-но дочернюю компанию «Газпрома» — оператора «Северного потока — 2», поскольку отсутствие действенных санкций создало ожидания со стороны «Газпрома», что ему действительно позволено продолжать использование газа как оружия против Украины и других стран и использовать СП-2 даже без соблюдения европейских правил», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, остановка транзита в Венгрию через Украину является демонстрацией последствий запуска «Северного потока — 2», «который создаст огромные угрозы для Европы и Украины».

Ранее Юрий Витренко заявил, что «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через территорию Украины, так как это предусмотрено действующим контрактом между двумя сторонами.

Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины 1 октября.

Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.