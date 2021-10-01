Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины 1 октября
- Reuters
Как отмечает ТАСС, газ поставляется в обход Украины через газопровод «Балканский поток», который является продолжением «Турецкого потока», и по трубопроводам Юго-Восточной Европы.
Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.
В МИД Украины заявили, что обратятся в Еврокомиссию для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Киев «не имеет никакого отношения» к тому,о чём договаривается Венгрия.
Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕК изучает газовый контракт, который подписали российская компания «Газпром» и Венгрия.