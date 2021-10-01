Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины 1 октября

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Договор о долгосрочных поставках газа, заключённый между Венгрией и «Газпромом», вступил в силу 1 октября.
Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины 1 октября
  • Reuters

Как отмечает ТАСС, газ поставляется в обход Украины через газопровод «Балканский поток», который является продолжением «Турецкого потока», и по трубопроводам Юго-Восточной Европы.

Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

В МИД Украины заявили, что обратятся в Еврокомиссию для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Киев «не имеет никакого отношения» к тому,о чём договаривается Венгрия.

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕК изучает газовый контракт, который подписали российская компания «Газпром» и Венгрия.

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