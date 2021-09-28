Украинского посла вызвали в МИД Венгрии из-за ситуации с газовым соглашением

МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за действий Киева в отношении газового контракта, который заключили Будапешт и российская компания «Газпром». Об этом заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.

«Я крайне возмущён намерением правительства Украины оспорить данное решение в Еврокомиссии», — написал Сийярто в Facebook.

Глава венгерского МИД указал, что Киев «не имеет никакого отношения» к тому, с кем договаривается Венгрия.

«Мы вызвали посла Украины в министерство иностранных дел», — добавил Сийярто.

Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

В МИД Украины заявили, что обратятся в Еврокомиссию для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о зависти из-за реакции Киева на контракт «Газпрома» с Венгрией.