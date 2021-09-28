Украинского посла вызвали в МИД Венгрии из-за ситуации с газовым соглашением
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«Я крайне возмущён намерением правительства Украины оспорить данное решение в Еврокомиссии», — написал Сийярто в Facebook.
Глава венгерского МИД указал, что Киев «не имеет никакого отношения» к тому, с кем договаривается Венгрия.
«Мы вызвали посла Украины в министерство иностранных дел», — добавил Сийярто.
Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.
В МИД Украины заявили, что обратятся в Еврокомиссию для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о зависти из-за реакции Киева на контракт «Газпрома» с Венгрией.