Депутат Рады заявил о «начале конца украинской экономики» из-за потери транзита в Венгрию
- РИА Новости
«Всё это было сделано в угоду их американских партнёров (и точно не бесплатно), которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее», — написал Кива.
Он также сравнил происходящее с ситуацией в Афганистане.
Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.
Договор вступил в силу 1 октября. Газ поставляется в обход Украины через газопровод «Балканский поток», который является продолжением «Турецкого потока», и по трубопроводам Юго-Восточной Европы.