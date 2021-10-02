Депутат Рады заявил о «начале конца украинской экономики» из-за потери транзита в Венгрию

Поставки российского газа в Венгрию в обход Украины могут привести к краху украинской экономики, считает депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. В своём Telegram-канале он заявил о «бездумной преступной экономической и политической позиции» Киева.

«Всё это было сделано в угоду их американских партнёров (и точно не бесплатно), которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее», — написал Кива.

Он также сравнил происходящее с ситуацией в Афганистане.

Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

Договор вступил в силу 1 октября. Газ поставляется в обход Украины через газопровод «Балканский поток», который является продолжением «Турецкого потока», и по трубопроводам Юго-Восточной Европы.