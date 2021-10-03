Зеленский заявил о «наглой» международной политике Украины
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По его словам, действия офиса президента и МИД позволили Украине многого достичь в сфере международного сотрудничества.
«И я убеждён, без сильной международной политики, без такой наглости никто не будет видеть шагов Украины вперёд», — сказал Зеленский.
Он уточнил, что Украина достигла многого, но недостаточно.
«Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: «давайте подождём ещё пять лет», — добавил президент.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы остаться главой государства до того момента, пока не будут выполнены все предвыборные обещания.