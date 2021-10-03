Зеленский заявил, что ещё не решил, будет ли баллотироваться на второй срок
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Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Зеленский сообщил, что «ничего не решал о втором сроке».
«Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30—35% своей программы, а полсрока прошло. Если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной раде, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, то мы не успеем это сделать. Это не значит, что, если я успею всё сделать за четыре с половиной года, я за полгода до конца каденции уйду», — заявил президент.
Ранее сообщалось, что Зеленский считает, что его работу можно оценить «на семь-восемь баллов» по 12-балльной шкале.