Зеленский оценил свою работу по 12-балльной шкале

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его работу можно оценить «на семь-восемь баллов» по 12-балльной шкале. При этом работу партии «Слуга народа» он оценил на «три с плюсом» (по пятибалльной шкале)

«Не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было на Украине, не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене», — приводит его слова «Украинская правда».

Сам Зеленский подчеркнул, что ему оценку «должен ставить народ».

«Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. Семь-восемь, так говорят? По 12-балльной. Я где-то в середине», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский призвал депутатов Верховной рады и министров к ускорению темпов в отраслевых реформах.