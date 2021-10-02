Зеленский призвал Раду и правительство ускорить реформы на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады и министров к ускорению темпов в отраслевых реформах.
Зеленский призвал Раду и правительство ускорить реформы на Украине
  • © Офис президента Украины

Об этом рассказал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

«Зеленский шёл на выборы со своей программой. Что-то сделано удачно, что-то — менее. Сейчас мы имеем половину срока (Зеленского на посту президента), и он хочет, чтобы партия власти, кабмин и Рада работали более слаженно над отраслевыми реформами», — приводит ТАСС его слова.

Подоляк отметил, что речь идёт в первую очередь о судебной реформе, а также о борьбе с коррупцией во власти.

Ранее Зеленский на встрече с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом в США предложил ему профинансировать строительство автомобильных дорог в стране.

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