Зеленский предложил Всемирному банку профинансировать строительство дорог на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом в США предложил ему профинансировать строительство автомобильных дорог в стране.

Глава государства ознакомил Малпасса с внедряемыми на Украине реформами, особое внимание уделив земельной реформе и развитию аграрного сектора.

Зеленский предложил Всемирному банку принять участие в реализации плана трансформации страны и отметил важность участия регулятора в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог на Украине.

«В рамках программы «Большое строительство» мы уже реализуем ряд масштабных инвестиционных проектов. За 2020—2021 годы проложено 9500 км дорог по всей Украине», — приводит офис президента Украины слова Зеленского.

Ранее украинский лидер заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) относится к Украине несправедливо, выдвигая ей те же требования, что и другим странам.