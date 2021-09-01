Зеленский предложил Всемирному банку профинансировать строительство дорог на Украине

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом в США предложил ему профинансировать строительство автомобильных дорог в стране.

Глава государства ознакомил Малпасса с внедряемыми на Украине реформами, особое внимание уделив земельной реформе и развитию аграрного сектора.

Зеленский предложил Всемирному банку принять участие в реализации плана трансформации страны и отметил важность участия регулятора в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог на Украине.

«В рамках программы «Большое строительство» мы уже реализуем ряд масштабных инвестиционных проектов. За 2020—2021 годы проложено 9500 км дорог по всей Украине», — приводит офис президента Украины слова Зеленского.

Ранее украинский лидер заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) относится к Украине несправедливо, выдвигая ей те же требования, что и другим странам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить