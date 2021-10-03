«Жест солидарности»: почему в ЕС задумались о создании военной учебной миссии на Украине

Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине «Военной консультативной и учебной миссии» (EUATM) для повышения оборонного потенциала страны. Согласно внутреннему документу Европейской службы внешних связей, на который ссылается немецкая газета Welt am Sonntag, подобный шаг стал бы «выражением солидарности» с Киевом на фоне якобы продолжающейся «военной активности России». Отмечается, что с просьбой о формировании такого рода структуры ранее выступили министры иностранных дел и обороны Украины в обращении к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. По мнению экспертов, планы по учреждению миссии — лишь жест со стороны Брюсселя, который вряд ли как-то повлияет на обороноспособность принимающего государства. Кроме того, аналитики усматривают в этом стремление ЕС проводить более автономную внешнеполитическую линию.

В Европейском союзе рассматривают возможность создания на Украине военной учебной миссии для повышения оборонного потенциала республики. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ Европейской службы внешних связей (EEAS). Отмечается, что такая миссия станет «выражением солидарности с Украиной на фоне продолжающейся военной активности России на границе с Украиной» и ситуации с Крымом.

«Военная миссия подчеркнёт... приверженность странам партнёрства», — цитирует издание документ.

Структура, если будет создана, получит название «Военная консультативная и учебная миссия ЕС на Украине» (EUATM). Её первоочередной задачей станет обучение украинского офицерского состава. Утверждается, что с просьбой об учреждении такой миссии в конце июля выступили главы дипломатического и оборонного ведомств Украины. Обращение было изложено в конфиденциальном письме на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. При этом Welt am Sonntag отмечает, что в поддержку этой инициативы активно выступают «три Балтийские страны», а также Польша, Румыния и Словакия. В пользу миссии высказываются и Швеция с Финляндией, пишет газета.

Помимо этого, в документе EEAS обозначены ещё три пути укрепления военных возможностей украинской армии. Один из них — расширение консультативной миссии ЕС по реформированию сферы гражданской безопасности на Украине, которая была создана в 2014 году.

Курс на восток

Примечательно, что ранее, 16 сентября, в Европейском парламенте был принят доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. Помимо утверждений о необходимости всеми способами сдерживать Москву, в документе также содержатся рекомендации по укреплению сотрудничества ЕС со странами «Восточного партнёрства».

«ЕС необходимо укрепить сотрудничество с дружественными странами «Восточного партнёрства» посредством Европейского оборонного агентства и в таких областях, как информационная и киберустойчивость, а также обмен разведывательными данными. Ему также следует активизировать проведение совместных военных учений», — говорится в докладе.

Здание Европейского парламента

Reuters

© Vincent Kessler

Также утверждается, что Евросоюзу следует признать «европейские чаяния» соседствующих с ним стран и тот факт, что он «несёт стратегическую ответственность за стабильность и развитие соседних стран», особенно региона «Восточного партнёрства». В связи с этим ЕС как единолично, так и при содействии НАТО и международных партнёров должен предпринимать шаги по сдерживанию России, в том числе «вынуждая российские власти не вмешиваться в дела стран восточного и южного соседств ЕС».

В России тогда выразили сожаление по поводу того, что в Евросоюзе не желают налаживать взаимовыгодный диалог и решать существующие проблемы и разногласия «путём общения на различных уровнях и по различным каналам». Как отмечал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, «единственное, на что можно сделать скидку, — это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер».

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Стоит также отметить, что сообщение о планах по созданию новой военной миссии на Украине совпало с подписанием президентом Украины Владимиром Зеленским закона о реформировании военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. В его рамках, в частности, должен быть ликвидирован государственный концерн «Укроборонпром», который объединял более 100 отдельных оборонных предприятий. Они, как отмечали в самом концерне, преобразуются в хозяйственные общества и объединятся по отраслевому признаку. На смену же объединяющей структуре в виде «Укроборонпрома» придёт акционерное общество, которое будет ответственно за организацию преобразования оборонных предприятий и привлечение инвестиций. Его владельцем будет выступать украинский кабмин.

Благодаря этой реформе, как утверждали в самом концерне, в будущем можно будет избежать коррупционных рисков, конфликтов интересов и прямого политического влияния. По словам генерального директора ГК «Укроборонпром» Юрия Гусева, реформирование концерна станет «новой точкой отсчёта украинской оборонки».

Украинский военнослужащий

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Помимо этого, ранее источник RT в Министерстве обороны Украины отмечал, что Киев периодически обращается за военной помощью к странам—членам ЕС, которая, впрочем, чаще всего не соответствует ожиданиям украинских властей. Так, в конце сентября Литва сообщала о планах передать республике на безвозмездной основе партию военной амуниции стоимостью порядка €677 тыс. в виде бронежилетов и баллистических поясов.

Также военную поддержку Украине в разное время оказывали Латвия и Эстония, предоставляя ей устаревшие образцы советского и натовского вооружения. Так, Эстония летом 2020 года информировала о намерениях отправить Киеву около 2,4 тыс. пистолетов Макарова, которые не использовались эстонской армией из-за несоответствия стандартам НАТО. А Латвия в январе 2021 года передала республике семь медицинских автомобилей Snatch Land Rover, которые ранее неоднократно критиковались за недостаточный уровень защиты.

«В Киеве зреет раздражение»

По словам опрошенных RT экспертов, шаги Евросоюза по развитию украинского военного потенциала — не что иное, как попытка продемонстрировать заинтересованность в делах республики.

«Европейцы чувствуют, что в Киеве зреет раздражение по поводу того, что Брюссель недостаточно ему помогает. И это одна из таких возможностей показать, что ЕС всё-таки что-то делает для Украины. Хотя реальной надобности в такой миссии нет, так как там постоянно проводятся манёвры, украинские военные выезжают учиться в натовские центры. В целом ЕС делает некий жест военной солидарности, который ничего не меняет в военном раскладе», — пояснил RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Он также предположил, что планы по созданию очередной европейской миссии на Украине могут говорить о намерении вернуть к этому району внимание США, которые всё больше разворачиваются в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.

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В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии RT выразил мнение, что если такая миссия и будет организована, то это может поставить под сомнение статус ЕС как посредника в конфликте на юго-востоке Украины.

«Не секрет, что ведущие страны Евросоюза, то есть Франция и Германия, рассматриваются в качестве посредников в конфликте на юго-востоке Украины, я имею в виду нормандский формат. Если возникает идея того, что в этом внутреннем украинском конфликте ЕС размещает на территории Украины по просьбе киевских властей собственную военную миссию, то они перестают быть посредниками, а становятся стороной конфликта», — пояснил Шаповалов.

Вместе с тем член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков полагает, что возможность создания военной учебной миссии европейцами, скорее, отражает намерения ЕС продемонстрировать США курс самостоятельно принимаемых решений, который Брюссель пытается продвигать после ситуации с выводом войск из Афганистана, а также после создания американцами нового военного партнёрства с Великобританией и Австралией (AUKUS).

«ЕС долгое время существовал под диктатом США. Практически суверенизация Европы была под вопросом. Те события, которые произошли в недавнем времени, чётко показали Евросоюзу, что в любой момент Вашингтон может затеять собственную игру без учёта интересов ЕС. Однако сейчас США заняты своими выборами в конгресс, поэтому их внимание к Европе немного ослабло, чем она и спешит воспользоваться. Планы по новой миссии — это попытка ЕС проводить свою собственную политику, показать, что союз является в достаточной степени важным субъектом международного права», — пояснил в интервью RT Судаков.

Военнослужащие Польши на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020

РИА Новости

Помимо этого, он считает, что предполагаемую миссию в большей степени можно расценить как стремление давить на Россию, чем как оказание помощи Украине. По его мнению, основным направлением EUATM станет подготовка украинских военнослужащих по кибернаправлению.

«То есть это всё будет связано с той сферой, которая не требует запредельных инвестиций, потому что самое главное для Европы — поставить галочку, а не потратить огромные деньги», — пояснил эксперт.

С точки зрения Владимира Шаповалова, украинцам стоило бы задуматься о действиях властей страны в той ситуации, когда «Украина используется странами Запада».

«На территории Украины проходят военные учения, сюда заходят западные военные корабли, проходят те или иные провокативные действия в отношении России со стороны Запада... При этом Украину никто не зовёт в НАТО, в Евросоюз. Это означает, что никаких обязательств со стороны Европы и Америки в отношении Украины нет», — резюмировал эксперт.