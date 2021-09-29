Не так сели: как Киев пытается приватизировать тюрьмы и развивать аренду камер СИЗО

Этой осенью власти Украины рассчитывают продать исправительные колонии в Ивано-Франковской, Волынской и Николаевской областях. Об этом сообщил министр юстиции страны Денис Малюська. Аукцион будет осуществляться в рамках стартовавшей программы «Большая приватизация тюрем». Она предполагает продажу недвижимости закрытых пенитенциарных учреждений. Вырученные от сделок средства должны направляться на улучшение условий содержания заключённых. Ещё одним источником доходов Минюста с недавних пор стали платные камеры в СИЗО с улучшенными условиями. По мнению экспертов и источников RT в украинских политических кругах, такие меры вряд ли помогут улучшить ситуацию с содержанием заключённых в стране, при этом закрытие колоний может привести к перезаполненности существующих тюрем.

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о передаче на баланс Фонда госимущества (ФГИ) трёх исправительных колоний в Ивано-Франковской, Волынской и Николаевской областях для их последующей продажи на аукционах в течение осени. Такую информацию он разместил на своей странице в Facebook.

В частности, украинский Минюст предлагает приобрести колонию с пометкой «заезжай и живи» в Ковеле (Волынская область). Минимальная цена за этот «лот» составляет 41,6 млн гривен (114,1 млн руб).

Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 (село Тростянец) с земельным участком в более 67 гектаров можно приобрести за 7,85 млн гривен (21,53 млн руб). Как считает Малюська, это место хорошо бы подошло для обустройства гольф-клуба.

От продажи Николаевской исправительной колонии №50 во Львовской области с пометкой «эконом» вариант для спартанцев» Минюст рассчитывает выручить по меньше мере 17,1 млн гривен (46,9 млн руб).

«VIP-лотами» Малюська назвал пенитенциарные учреждения в Одессе и посёлке Коцюбинское в Киевской области.

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Напомним, в мае расположенная в Одессе Южная исправительная колония №51 была выставлена на продажу за 223 млн гривен (611,62 млн рублей). До этого, в 2019 году, там произошёл бунт. В результате беспорядков помещения тюрьмы сильно пострадали от пожара. В колонии стало невозможно находиться и заключённых перевели в другие места лишения свободы.

Тюрьма в Коцюбинском, которую также рекламирует Малюська, — это Ирпенский исправительный центр №132. По данным ФГИ, тюрьма занимает участок в 8,3 гектаров, её помещения подключены к электричеству и канализации.

В марте нынешнего года объект тоже был выставлен на аукцион, но потенциальные «инвесторы» посчитали, что власти продают учреждение по слишком высокой цене — 220,2 млн гривен (554,57 млн рублей).

Вопреки ожиданиям Минюста расположенная неподалёку от Киева тюрьма так и не ушла с молотка. В общей сложности в течение текущего года Минюст Украины собирается продать восемь тюрем.

«По европейскому образцу»

Приватизация пенитенциарных учреждений Украины осуществляется в рамках программы «Большая приватизация тюрем», которая стартовала в начале 2021 года. С помощью Фонда госимущества на аукционы выставляются законсервированные по разным причинам объекты.

Как сообщила в феврале заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, главная задача кампании по распродаже тюрем — улучшение условий содержания заключённых. По её словам, приватизация не только «избавит государство от убытков и обеспечит поступления в бюджет», она позволит возводить «новые, современные исправительные центры по европейскому образцу».

Карта перечисленных главой Минюста Украины Денисом Малюськой украинских тюрем, подлежащих продаже в ближайшее время

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© minjust.official

Первым учреждением, которое удалось продать Минюсту, стала Львовская исправительная колония №48 — она не функционировала с 2018 года. Торги, которые проходили в июне на онлайн-аукционе prozorro.sale, завершились для властей удачно.

Здание колонии, расположенное в 10 минутах от центра Львова, ушло с молотка за 377,5 млн гривен (чуть более 1 млрд рублей) при стартовой цене в 132,7 млн гривен (363,96 млн рублей).

Как пояснил источник RT в кабинете министров Украины, власти страны рассчитывают получить как можно больше денег со сбыта тюрем с «хорошим месторасположением».

«На их месте можно построить жилые комплексы или офисы. Но на самом деле таких тюрем не слишком много. В целом тюрьмы продаются пока плохо, в том числе из-за того, что бизнес не хочет связываться с государством. Так что проект большой распродажи тюрем, скорее всего, накроется», — прогнозирует источник.

В разговоре с RT украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что наибольшим спросом на Украине могут пользоваться пенитенциарные учреждения, находящиеся в привлекательных с коммерческой точки зрения локациях — вблизи центральных улиц городов, важных инфраструктурных объектов и туристических достопримечательностей.

«Часть закрытых тюрем действительно может быть интересна для бизнеса, но в основном это объекты внутри городов. На их месте можно построить жилую, либо коммерческую недвижимость. Но продавать тюрьмы с менее выгодным расположением, там, где коммерческая мотивация по меньшей мере не столь очевидна, властям уже тяжело», — констатировал Бортник.

По мнению эксперта, важно, чтобы вырученные от приватизации деньги, действительно направлялись на улучшение бытовых условий работающих пенитенциарных учреждений, а не разворовывались. Также эксперт опасается, что приватизация приведёт к консервации чрезмерно большого количества тюрем, и тогда положение осуждённых станет ещё хуже.

«К сожалению, эксперимент с распродажей может привести к обратному эффекту — качество содержания заключённых может ухудшиться из-за переполненности камер, в итоге мы получим перегрузку инфраструктуры пенитенциарной системы. Планы по продаже необходимо детально анализировать на предмет целесообразности. Но у чиновников есть тяга к тому, чтобы продать и заработать», — рассуждает Бортник.

Источник RT в партии «Батькивщина» также обратил внимание на проблемы, которые перечислил эксперт.

«Самое главное — это не приватизация, а капитальный ремонт или строительство принципиально новых тюрем. Этого не происходит, и уверенности, что вырученные от продажи деньги не будут разворованы, тоже нет. Ситуация с закрытием тюрем складывается таким образом, что в каждой камере вскоре может оказаться вдвое больше людей, чем сейчас», — заявил представитель «Батькивщины».

«Невыносимые условия»

Ещё одним нестандартным источником доходов Минюста Украины от эксплуатации недвижимости пенитенциарных учреждений является сдача в аренду благоустроенных камер СИЗО лицам, попавшим под стражу. Этот проект стартовал согласно постановлению кабинета министров Украины №305 от 22 апреля 2020 года.

Идея заключается в том, чтобы заработанные на аренде деньги направлять на ремонт бесплатных камер, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Например, 28 сентября на своей странице в Facebook Минюст сообщил, что за период подключения к эксперименту Киевский следственный изолятор выручил почти 3,5 млн гривен (9,6 млн руб).

Отремонтированная общая камера в украинской колонии

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© minjust.official

По информации ведомства, на сегодняшний день в этом эксперименте участвуют 28 СИЗО в Киевской, Черниговской, Львовской, Запорожской, Днепровской (Днепропетровской), Харьковской, Сумской, Полтавской, Луганской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Николаевской, Волынской, Одесской, Закарпатской, Тернопольской областях.

Чтобы воспользоваться услугой комфортабельного проживания в камере следственного изолятора, достаточно подать заявление на имя начальника учреждения, а после положительного рассмотрения перечислить средства на расчётный счёт.

Стоимость суточного пребывания варьируется от 290 до 2 тыс. гривен (от 795 до 5,485 тыс. руб), недельного — от 991 до 8 тыс. гривен (от 2,718 до 21,2 тыс. руб), месячного — от 1,7 тыс. до 12 тыс. гривен (от 4,662 до 32,912 тыс. руб).

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Известно, что Денис Малюська является сторонником распространения частных СИЗО, но при этом не поддерживает создание негосударственных тюрем.

В комментарии RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заявил, что такой эксперимент является попыткой украинской властей внедрить рыночные принципы в пенитенциарную систему и «в конечном итоге сбросить обязанности по обеспечению нормального содержания заключённых».

«Сейчас Украина сбрасывает пенитенциарную систему наряду с социалкой, медициной и образованием. Фактически государство Украина вкладывается только в бюрократический аппарат, армию и полицию. Аренда камер с приемлемыми бытовыми условиями проблем не решит, потому что администрация учреждения будет пытаться сделать невыносимыми условия в бесплатных помещениях, вынуждая тем самым граждан платить деньги за перевод в другие камеры», — рассуждает Ищенко.

Министр юстиции Украины открыто признаёт проблему дефицита бюджетного финансирования пенитенциарной системы. По подсчётам Малюськи, строительство современной тюрьмы на 1 тыс. заключённых обойдётся в более чем $100 млн, и у государства таких средств нет.

Источник RT в Минюсте Украины также указывает на хроническую недофинансированность следственных изоляторов, колоний и исправительных центров страны.

«Украинские тюрьмы пребывают в ужасном состоянии, и денег на их ремонт у государства нет. В них можно снимать фильмы ужасов — камеры переполнены, везде грибок, сантехника порой вообще не работает. Западные партнёры уже говорили Киеву, что содержание в таких условиях — это пытка над арестованными и осуждёнными», — отметил собеседник RT.

Пространство для прогулок в одной из тюрем Украины

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© minjust.official

Ищенко уверен, что украинским властям не удастся улучшить качество содержания заключённых с помощью «большой приватизации». По его мнению, подобными вопросами должно заниматься государство, используя, прежде всего, бюджетные средства.

Как заявил в комментарии RT украинский политолог Александр Семченко, экспериментируя с приватизацией тюрем и сдачей в аренду камер СИЗО, Киев пытается интегрировать опыт западных государств, но делает это «крайне неуклюже».

«Украинские власти в большей степени хотят показать Западу, насколько они якобы гуманистичны и открыты к новациям. Однако на самом деле западная практика весьма противоречива, а ключевые проблемы всё равно решаются за счёт госфинансирования, а не приватизации»,— заключил Семченко.