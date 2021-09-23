«В плоскости фантазий»: как Украина намерена укрепить свою обороноспособность за счёт «ракетного щита»

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что страна в 2022 году сможет заниматься созданием собственного «ракетного щита». По его словам, прежде всего речь идёт о возобновлении работы над оперативно-тактическим комплексом «Сапсан». Таран также добавил, что к началу следующего года Киев рассчитывает завершить работу над созданием высокоточной ракеты «Ольха» с улучшенными характеристиками для систем залпового огня «Смерч». Кроме того, как он отметил, планируется принятие на вооружение нового реактивного снаряда «Тайфун-1». По мнению экспертов, Киев часто говорит о разного рода новинках в сфере вооружений, однако пока всё это остаётся по большей части «в плоскости фантазий».

Глава Минобороны Украины Андрей Таран заявил, что страна в 2022 году сможет работать над созданием собственного «ракетного щита».

«В 2022 году Министерство обороны получит возможность вести работу над созданием отечественного ракетного щита. Прежде всего речь идёт о возобновлении работы над оперативно-тактическим комплексом «Сапсан», — приводит заявление министра украинское оборонное ведомство.

Таран также сообщил, что к началу следующего года Киев рассчитывает закончить работу над созданием «высокоточной ракеты «Ольха» с улучшенными характеристиками для системы залпового огня «Смерч».

Также по теме «Комплекс будущего»: почему украинская армия может остаться без нового ракетного оружия Украина не покажет новый оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) на параде в честь Дня независимости, который пройдёт 24...

«Планируется принятие на вооружение нового реактивного снаряда «Тайфун-1» для реактивной системы залпового огня «Верба» и доводки реактивной системы залпового огня проекта «Ураган» с использованием боеприпаса «Тайфун-2», — добавил министр.

Как подчеркнул Таран, контроль президента за состоянием дел в секторе безопасности и обороны «даёт основания рассчитывать на значительный прогресс в вопросе развития военных возможностей Украины».

Министр также прокомментировал увеличение оборонного бюджета страны на 2022 год. По его словам, эта инициатива украинского лидера Владимира Зеленского «даст возможность воплотить важные долгосрочные программы в сфере обороны».

«Среди прочего Минобороны получит финансирование развития ракетного вооружения, Военно-морских сил Украины и новых научных и исследовательско-конструкторских работ в сфере высоких технологий», — отметил министр.

Накануне Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) об увеличении оборонного бюджета на 2022 год. До этого президент также принял участие в заседании СНБО, на котором принималось такое решение.

«По результатам рассмотрения (бюджета сектора безопасности и обороны на 2022 год. — RT) СНБО принял решение рекомендовать правительству при подготовке проекта государственного бюджета на следующий год увеличить финансирование сектора безопасности и обороны до 5,95% ВВП, или 319,4 млрд грн (с 5,93% ВВП в 2021 году)», — говорится в сообщении пресс-службы офиса украинского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский

© AP Photo/Ronald Zak

Предыдущие попытки

Стоит отметить, что Украина и раньше пробовала создать оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Сапсан». Однако работа над этим проектом, которым занимались конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш», была прекращена в 2013 году.

«Мы отказались от программы разработки комплекса «Сапсан». За несколько лет предприятие, которое вело эту работу, потратило 200 с лишним миллионов гривен и не выдало не то что опытного образца, но и конструкторской документации», — заявлял в июне 2013 года тогдашний министр обороны Украины Павел Лебедев.

О том, что необходимо провести анализ государственной целевой программы создания многофункционального ракетного комплекса «Сапсан», заявил в 2016 году тогдашний президент Украины Пётр Порошенко. В том же году он сообщил о возобновлении финансирования этого проекта, а «КБ «Южное» проинформировало о начале работ по опытной отработке этого ОТРК.

Также по теме «Не хватит ни средств, ни научного потенциала»: как Украина пытается создать собственную систему ПРО Украина обсуждает с другими странами возможность предоставления Киеву оборонных технологий в сфере создания систем ПРО. Об этом заявил...

В феврале 2021 года Андрей Таран сообщил, что Министерство обороны Украины планирует подписать контракт на изготовление первой опытной батареи оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» в текущем году.

Помимо работы над «Сапсаном», Киев также занимается проектом по созданию высокоточной ракеты калибра 300 мм «Ольха-М» с улучшенными характеристиками для модернизированных советских систем залпового огня «Смерч».

Как заявил Таран в июле, создание «Ольхи-М» находится на завершающем этапе государственных испытаний.

Кроме «Сапсана» и «Ольхи», Киев также разрабатывает новый реактивный снаряд калибра 122 мм «Тайфун-1» для реактивной системы залпового огня БМ-21У «Верба». По данным украинского Минобороны, это вооружение летом прошло успешные испытания.

«Министерство обороны продолжает реализацию стратегии ракетно-реактивного вооружения Вооружённых сил Украины. Результаты испытаний «Тайфуна-1» будут использованы в ходе разработки реактивного снаряда калибра 220 мм «Тайфун-2» для модернизированной системы залпового огня «Ураган», — сообщил Андрей Таран в июле.

Украинские военные

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Стоит отметить, что система «Ураган» была использована во время недавних украинских учений на границе с Крымом, об этом сообщило командование объединённых сил ВСУ 22 сентября. По данным Киева, во время манёвров было нанесено огневое поражение пехоте и бронетехнике условного противника, находящегося на расстоянии более 30 км. Отмечается, что тренировки проходили в обстановке, максимально приближенной к реальной.

«Оправдать своё бездействие»

Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, Украина часто говорит о новинках в сфере вооружений, однако пока всё это остаётся по большей части «в плоскости фантазий».

«Киев регулярно заявляет о том, что разрабатывает ракетное вооружение. Но на парадах украинская сторона демонстрирует в основном макеты таких «новинок», на стрельбах также что-то пытаются показать, но те образцы, которые есть, они не поставлены в войска. А потому говорить о каком-то укреплении обороноспособности Украины не приходится», — заявил эксперт в беседе с RT.

В частности, как заметил Леонков, «грандиозные планы» Киева по вооружению своих войск оперативно-тактическим ракетным комплексом «Сапсан» и высокоточной ракетой «Ольха-М» «обречены на провал».

«Чтобы в больших масштабах выпускать такого рода вооружения, нужно иметь соответствующий развитый военно-промышленный комплекс, который на Украине отсутствует. То, что досталось Киеву от советского прошлого, планомерно разваливается в результате деятельности украинских чиновников, которые превратили ВПК в кормушку и средство личного обогащения, включили этот сектор в свои коррупционные схемы», — сказал аналитик.

По словам Леонкова, максимум, на что способен украинский военно-промышленный комплекс в нынешнем виде, — это производить образцы, которые можно будет показывать на испытаниях.

«Речь идёт о мелком серийном производстве, которое серьёзным не назовёшь. Ни на рынке вооружений, ни на реальном поле боя такая продукция востребована не будет. Поэтому всё, что заявляет министр обороны Украины, — ровно то же, что исходило из уст его предшественников после 2014 года, — пропаганда», — отметил он.

Схожего мнения придерживается и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. По его словам, «на остатках советского ОПК» Украина не сможет воссоздать производственные мощности.

«Для этого нужно восстанавливать всё то, что было распродано и разворовано: закупать дорогостоящее оборудование, создавать свои собственные конструкторские школы, а денег на это у Украины нет. В связи с этим можно сделать вывод, что Киев не сможет в серьёзных масштабах производить оперативно-тактические ракеты и другие образцы военной техники», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Как отметил Леонков, на фоне плачевного положения в украинском ВПК Киев нередко выдаёт за новинки образцы советской техники, оставшейся у них на складах, которые были немного видоизменены.

«Чаще всего это манипуляции с уже готовыми изделиями, которые, например, украинская сторона выкрасила в другой цвет или заменила деталь. Но позиционируется всё это как новая разработка. На деле же это такие кустарные ремесленные производства, по-другому не назовёшь», — сказал аналитик.

Ракета «Ольха-М»

© Министерство обороны Украины

По мнению Подберёзкина, даже если Украина увеличит расходы на армию ещё больше, чем это предполагается в 2022 году, Киеву не удастся создавать, а потом поставлять в свои войска современные, передовые и технологичные образцы вооружений, которые соответствовали бы мировым стандартам.

«Незначительное наращивание оборонного бюджета — это некий ход для демонстрации того, что Киев якобы обеспокоен развитием ВПК. Этим власти хотят оправдать своё бездействие и неэффективность. Того же они намерены добиться за счёт раскручивания старых инициатив, которые ранее уже были признаны нерентабельными. Но фантазировать Киеву никто не мешает», — заявил эксперт.

В свою очередь, Леонков отметил, что все военные инициативы Киева звучат на фоне того, что украинские власти буквально в каждом программном документе ставят перед собой главную цель — противодействовать России.

Также по теме «Далека от стандартов альянса»: зачем Украине обновлённый пакет целей партнёрства с НАТО Украине предоставят обновлённый пакет целей партнёрства с НАТО, сообщили в Минобороны страны. Отмечается, что Киев первым из стран —...

Напомним, 17 сентября Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины, разработанный на основе стратегий национальной и военной безопасности страны. Документ определяет «основные направления реализации военной политики Украины, перспективную модель ВСУ», а также возможности сил обороны, «которых необходимо достичь».

Согласно бюллетеню, «военная политика» страны реализуется по нескольким направлениям. Первым названо «обеспечение отпора и сдерживания вооружённой агрессии» Москвы против Украины, «восстановление суверенитета и территориальной целостности» страны «в пределах государственной границы, предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами».

Напомним, Киев обвиняет Россию в том, что она якобы участвует в конфликте в Донбассе. Однако Москва неоднократно подчёркивала, что не является стороной этого вооружённого противостояния и надеется на скорейшее урегулирование ситуации.