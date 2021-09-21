«Бесполезная и дорогостоящая игрушка»: как развивается ситуация с возможной поставкой ВСУ системы ПРО «Железный купол»

Говорить о поставках Киеву системы ПРО малой дальности «Железный купол» пока рано, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Однако он отметил, что США намерены продолжать оказывать военную помощь стране. Ранее о перспективах поставок комплексов писало издание Politico, а офис главы государства подтвердил такую возможность. На сегодняшний день власти США воздерживаются от конкретных комментариев по этому поводу. Эксперты не исключают, что Соединённые Штаты всё же поставят Киеву «Железный купол», но указывают на неэффективность этого оружия в контексте вероятного противостояния в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» перед началом недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прокомментировал ситуацию с возможной поставкой ВСУ системы ПРО «Железный купол» (Iron Dome).

По его словам, тему передачи этого оружия ВСУ обсуждать преждевременно. При этом украинский лидер заявил, что США готовы оказывать Киеву разнообразную военную помощь.

«Можно сказать, что некоторые сигналы, касающиеся поддержки нашей ракетной программы, я имею в виду то, что касается «Железного купола», — об этом ещё рано говорить. Но тем не менее мы слышали эти сигналы и месседжи от Соединённых Штатов Америки. Я думаю, что результат от нашей поездки (визит Зеленского в США. — RT) будет — и будет серьёзный», — сказал Зеленский.

Ранее офис президента Украины выступил с более оптимистичным заявлением, сообщив, что Киев действительно может получить новые системы ПВО и ПРО, включая «Железный купол».

«Благодаря договорённостям, которые были достигнуты во время визита президента Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки, Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome («Железный купол»)», — говорится на сайте украинского лидера.

Таким образом в Киеве прокомментировали опубликованную изданием Politico информацию о том, что передача ВСУ систем ПВО-ПРО, предположительно, двух батарей «Железного купола», была включена в проект военного бюджета США на 2022 год. Соответствующую поправку внёс конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в американском парламенте.

Согласно поправке, Пентагон должен предоставить конгрессу отчёт с разными вариантами потенциальной продажи или передачи Киеву оружейных систем, которые могут быть развёрнуты на Украине.

Как считают в офисе украинского президента, поправка Франклина «хорошо вписалась в законодательную инициативу об увеличении помощи Украине в сфере безопасности на 2022 год».

«Дополнительная помощь»

Между тем власти США пока воздерживаются от чёткого ответа на вопрос о перспективах поставок ВСУ «Железного купола».

Так, 15 сентября в разговоре с журналистами пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон готов оказать «дополнительную помощь» Украине. В то же время она заявила, что не владеет конкретной информацией о возможной передаче системы ПРО, и пообещала уточнить этот вопрос. На сегодняшний день официальных сведений от американской стороны не появлялось.

Комментируя сообщения о гипотетической передаче ВСУ «Железного купола», замглавы МИД России Андрей Руденко призвал не торопиться с выводами и следить за развитием ситуации.

Пусковая установка «Железного купола» на израильском корабле

© AP Photo/Jack Guez/POOL

«Но в любом случае накачивание Украиной военных мускулов, тем более получение такой массированной поддержки со стороны, не способствует мирному решению конфликта на юго-востоке», — подчеркнул Руденко.

19 сентября в эфире телеканала «Дом» советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович сказал, что рассмотрение возможности поставки «Железного купола» Киеву не будет быстрым процессом.

При этом он отметил, что появление поправки Франклина стало возможным благодаря визиту Зеленского в США и встрече с американским лидером Джо Байденом, которая состоялась 1 сентября в Белом доме. По словам Арестовича, в случае положительного решения вопроса о поставке «Железный купол» может быть развёрнут как в Донбассе, так и в других регионах Украины.

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«Её (системы ПРО. — RT) основная задача — прикрытие участка местности где-то 15 × 10 км — 150 кв. км от воздействия огня противника — в основном от неуправляемых ракет дальностью до 70 км, таких как у «Града» (реактивной системы залпового огня, РСЗО. — RT)», — сказал советник главы офиса президента.

Также, как сообщил Арестович, «Железный купол» способен перехватывать БПЛА и самолёты. По его мнению, система способна прикрыть «такой город, как, например, Мариуполь» (расположен в Донбассе вблизи линии соприкосновения) и объекты «критической инфраструктуры».

В мае нынешнего года в поддержку покупки системы ПРО наподобие «Железного купола» высказывался министр обороны Украины Андрей Таран. Он отметил, что в 2020-м военное ведомство «начало определённые действия для создания противоракетной обороны Украины».

«Услужить США»

«Железный купол» — комплекс ПРО малой дальности, разработанный специалистами израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Главным образом изделие используется ВС Израиля, являясь частью его эшелонированной системы противоракетной обороны.

На сайте Rafael Advanced Defense Systems говорится, что «Железный купол» представляет собой многофункциональный всепогодный комплекс, способный перехватывать широкий спектр воздушных целей.

Система может применяться для прикрытия моторизованных или механизированных войск, точечной противовоздушной обороны военных, промышленных и административных объектов, а также как средство защиты кораблей. Израильско-американский комплекс способен функционировать автономно или как часть эшелонированной системы ПВО.

Перехват «Железным куполом» неуправляемых снарядов палестинцев

Reuters

© Amir Cohen/File

Помимо пусковых установок, «Железный купол» включает радар и контрольный центр. На данные элементы возложены задачи по определению летящих мимо ракет и вычислению траектории полёта снарядов, представляющих реальную угрозу. Перехват боеприпасов противника осуществляется посредством пуска противоракеты в упреждённую точку. Каждый блок способен выпустить до 20 ракет.

На практике «Железный купол» в первую очередь применяется как средство перехвата неуправляемых реактивных снарядов, которые запускаются палестинскими группировками при обострении конфликта с Израилем.

По данным израильских властей, во время эскалации в мае текущего года батареи «Железного купола» сбили примерно 90% ракет, выпущенных из сектора Газа по жилым районам и военным объектам Израиля.

Однако иностранные и российские эксперты скептически оценивают боевые возможности комплекса в контексте вероятного противостояния в Донбассе.

Так, в комментарии Politico старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа (CNA), научный сотрудник Института Кеннана Международного научного центра имени Вудро Вильсона Майкл Кофман заявил, что на линии соприкосновения «Железный купол» будет «очень быстро» уничтожен снарядами РСЗО.

Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов. В беседе с RT он заявил, что «Железный купол» доказал способность с высокой долей вероятности перехватывать примитивные палестинские реактивные снаряды, но его потенциал борьбы с современными боеприпасами, в том числе с ракетами РСЗО, «крайне ограничен».

«Железный купол» создавался в большей мере для перехвата боеприпасов, которые выпускаются из сектора Газа. Фактически он активно используется только Израилем. В ВС США эта система распространение не получила. А если говорить о «Градах», то пуска одного дивизиона будет достаточно для уничтожения и «Железного купола», и площадного объекта, который находится под его прикрытием», — подчеркнул Кнутов.

По оценке эксперта, одна батарея «Железного купола» способна защитить воздушное пространство размером 12 × 12 км, если не наносится массированный артиллерийский удар. Как считает Кнутов, две батареи, которые, как анонсируется, могут быть поставлены Киеву, «прикроют только два небольших объекта».

«После 2014 года Украина пытается хоть как-то встряхнуть обветшалую систему ПВО. Киев занимается возвращением в строй советских зенитных комплексов и ищет варианты закупок западных изделий. Но «Железный купол» не будет сопрягаться со средствами ПВО, которые есть у ВСУ. Это обстоятельство объективно понижает и без того не слишком высокие боевые качества системы», — рассуждает Кнутов.

При этом эксперт уверен, что украинские военные специалисты понимают бессмысленность покупки «Железного купола». Мотивацию Киева Кнутов объясняет стремлением «постмайданного» руководства «продемонстрировать США статус самого ретивого союзника».

РСЗО «Град» ополчения Донбасса

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

В разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов также отметил, что «Железный купол» неспособен противодействовать массовому пуску снарядов РСЗО, в том числе советского производства. Тем не менее аналитик прогнозирует, что Киев всё-таки получит две батареи этой системы.

«Сейчас американцы отмалчиваются, но идея поставки этого комплекса, на мой взгляд, принадлежит именно США. Они ранее использовали две батареи «Железного купола» в Ираке. Оружие оказалось дорогим — только одна его ракета стоит десятки тысяч долларов. Американцы вышли из Ирака и, как я думаю, решили избавиться от этого балласта, отдав его ВСУ», — полагает Коновалов.

С точки зрения эксперта, в арсенале украинской армии «Железный купол» станет «бесполезной и дорогостоящей игрушкой».