Своевременный шаг: как создание объединённой региональной системы ПВО повлияет на безопасность стран СНГ

Россия и Таджикистан находятся в процессе ратификации соглашения о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил зампред координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов. По его словам, Москва согласовывает подобные проекты с Арменией, Казахстаном и Киргизией. Эксперты отмечают, что создание единой системы ПВО широкого охвата в странах СНГ — своевременный шаг в связи с изменением военно-политической обстановки в Центральной Азии.

Соглашение о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) России и Таджикистана находится в стадии утверждения властями двух стран. Об этом заявил заместитель председателя координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов.

«Соглашение о создании объединённой региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное 27 апреля 2021 года, проходит процедуру ратификации», — цитирует ТАСС Грехова.

Кроме того, высокопоставленный военный сообщил, что процедуру внутригосударственного согласования также проходит проект соглашения о создании объединённой региональной системы ПВО России и Киргизии, после чего документ будет представлен для подписи главам Минобороны двух стран.

Генерал-полковник Грехов добавил, что продолжается работа по практической реализации соглашений между РФ, Арменией и Казахстаном. В середине апреля он сообщал о проведении мероприятий по адаптации объединённой системы ПВО СНГ к решению задач воздушно-космической обороны.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

РИА Новости

© Максим Блинов

Единая система

Напомним, в феврале 1995 года Россия, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина подписали договор о создании Объединённой системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ (ОС ПВО СНГ).

Эта структура объединяет силы ПВО стран — участников договора для совместного достижения поставленных целей. В её задачи входят обеспечение охраны границ участников, совместный контроль за порядком в воздушном пространстве, оповещение о воздушно-космической обстановке, предупреждение о ракетных и воздушных нападениях, а также ведение согласованных действий войск ПВО по отражению воздушного нападения.

Управление войсками ПВО в рамках этой системы осуществляют национальные командующие, а взаимодействие происходит через Центральный командный пункт ПВО РФ. Все национальные командующие также входят в координационный комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ, который сейчас возглавляет главком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.

Стоит отметить, что не все подписанты договора продолжают оставаться его членами и осуществлять совместную оборону воздушного пространства. Так, в 2008 году из СНГ вышла Грузия. Кроме того, участия в деятельности ОС ПВО СНГ не принимает Туркмения, а с Узбекистаном и Украиной в своё время были подписаны двусторонние соглашения. Сейчас наиболее активными участниками объединённой системы ПВО наряду с Россией остаются Белоруссия, Казахстан и Армения.

В состав сил ОС ПВО СНГ входят 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части радиоэлектронной борьбы. Кроме того, у этой структуры есть своя исследовательская организация — 2-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ.

Зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит»

РИА Новости

© Минобороны России

Военный эксперт, директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что подписание новых двусторонних соглашений между РФ и странами СНГ для создания региональных систем ПВО нужно для упрощения модернизации ОС ПВО СНГ.

«Система ПВО СНГ была создана после распада СССР и включала в себя ту информационную сеть, которая была построена на старых аналоговых принципах. Сегодня везде используются цифровые технологии, поэтому встал вопрос о замене этой системы. Россия уже договорилась о модернизации систем ПВО с Белоруссией, Арменией, Казахстаном», — пояснил собеседник RT.

Он добавил, что при подписании двухсторонних договоров оговариваются конкретные условия, которые должны отвечать требованиям современной системы ПВО, в частности информационные каналы, порядок несения дежурства, обмена информацией и проведения учений.

«За счёт того, что Россия задействует страны, которые входят в объединённую систему ПВО, проводит их модернизацию, выводит на новые цифровые принципы, помогает в оснащении новыми системами, она тем самым помогает своим союзникам по соглашению ПВО защитить своё воздушное пространство и обеспечивает свою безопасность», — отметил Кнутов.

Геополитическая потребность

Военные эксперты и аналитики в беседе с RT подчеркнули, что этот шаг оказался весьма своевременным из-за стремительного изменения военно-политической обстановки в Центральной Азии. Поспешный выход подразделений США и НАТО из Афганистана способствовал стремительному захвату власти в стране движением «Талибан»*. В руки к боевикам попало большое количество оружия и техники, в том числе транспортные самолёты и вертолёты Black Hawk.

«У Афганистана от США осталось большое количество летательных аппаратов, которые впоследствии могут нарушать границы других стран Центральной Азии или перебрасывать как террористические группировки, так и наркотики», — пояснил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Подписанные с союзниками соглашения выгодны России, которая будет получать данные о происходящем в воздушном пространстве близлежащих стран и в случае необходимости — возможность пресекать полёты вражеских самолётов, добавил аналитик.

«Это также выгодно и для Таджикистана, Киргизии и Армении, поскольку они будут получать различные российские системы ПВО по внутренним ценам, а российские специалисты будут готовить их персонал», — отметил эксперт.

В свою очередь, Юрий Кнутов подчеркнул важность создания единой системы ПВО с широким охватом в связи с распространением гиперзвукового оружия.

«Ведь чем раньше Россия увидит гиперзвуковую цель, тем больше шансов включить свои дополнительные системы перехвата противоракетной обороны и уничтожить цели противника», — заключил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.