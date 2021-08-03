«Необходимый превентивный шаг»: Россия и Узбекистан проводят совместные учения на границе с Афганистаном

В Узбекистане на границе с Афганистаном начались совместные с Россией военные учения по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. В них примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих РФ и Узбекистана. С российской стороны манёвры проводят миротворцы и спецназ ЦВО. Кроме того, Россия увеличила численность воинского контингента до 1,8 тыс. человек на совместных трёхсторонних учениях, которые пройдут с 5 по 10 августа в Таджикистане, в 20 км от границы с Афганистаном. В этой стране продолжается вооружённое противостояние талибов* и правительственных сил. Эксперты отмечают, что Россия выполняет свои обязательства как член ОДКБ и защищает союзников от возможного перетекания афганского конфликта на их территории.

В Узбекистане на горном полигоне «Термез» у границы с Афганистаном начались совместные российско-узбекистанские учения. Об этом сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

Учения проходят в районе Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном, и продлятся до 10 августа. Военнослужащие двух стран в составе совместной войсковой группировки отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.

В учениях принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих Вооружённых сил России и Узбекистана. В манёврах будут задействованы около 200 единиц военной техники, включая авиацию — звено штурмовых самолётов с российской авиабазы «Кант» в Киргизии.

Авиабаза «Кант» является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ. На ней дислоцируются штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8МТВ.

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В ЦВО сообщили, что Россия в то же время увеличила численность своего воинского контингента на трёхсторонних учениях России, Узбекистана и Таджикистана, которые пройдут с 5 по 10 августа на таджикском полигоне Харб-Майдон, в 20 км от границы с Афганистаном.

«В соответствии с решением командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина увеличена численность российского воинского контингента для участия в совместных учениях подразделений Вооружённых сил России, Узбекистана и Таджикистана. Численность личного состава увеличена до 1,8 тыс. военнослужащих, а также вдвое — до 420 единиц — возросло количество привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

В ЦВО уточнили, что в совместных действиях будут принимать участие в общей сложности более 2,5 тыс. военных и около 500 единиц вооружения и военной техники из трёх стран.

Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения. Также от ЦВО в учении будут задействованы подразделения отдельного соединения специального назначения, специалисты подразделений РЭБ и РХБ защиты.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе сообщил, что на этих учениях «в целях реагирования на обострение обстановки в Афганистане» будут отработаны «практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов».

Ситуация в Афганистане

Напомним, что совместные учения России, Узбекистана и Таджикистана проходят на фоне обострения обстановки в Афганистане, граничащем с центральноазиатскими республиками. Ситуация дестабилизировалась из-за поспешного ухода войск США и НАТО из этой страны. Ранее президент США Джо Байден распорядился вывести американские силы к 11 сентября 2021 года — 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке, которые послужили одной из причин интервенции США в Афганистан.

Ускоренный выход из Афганистана войск международной коалиции спровоцировал активизацию движения «Талибан»*, которое развернуло масштабное наступление на позиции правительственных сил.

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Боевикам движения удалось занять значительные позиции в сельских районах страны. 22 июля представитель движения Забиулла Муджахед заявил, что под контролем движения находится более 90% границ страны.

СМИ сообщают, что на данный момент боевики движения ведут бои с правительственными силовиками в городах Лашкаргах (столице южной провинции Гильменд), Кандагар (второй по численности населения город в стране) и Герат (центр одноимённой провинции и третий по величине город страны) на юге и западе Афганистана. Эти административные центры имеют стратегическую важность: через Лашкаргах проходят дороги, соединяющие Кандагар, Герат и сельскохозяйственные районы на юге Афганистана.

Для отражения осады талибов в Лашкаргах были переброшены афганские спецназовцы. 2 августа представитель Минобороны страны Фавад Аман сообщил, что правительственным силовикам удалось отбить атаку талибов на тюрьму в Лашкаргах и уничтожить почти всех нападавших.

Накануне экс-глава ЦРУ и командующий международными силами в Афганистане в 2010—2011 годах Дэвид Петреус заявил, что вывод американских войск из этой страны приведёт к кровопролитной гражданской войне.

«В худшем случае нас ждёт кровопролитная, жестокая гражданская война, аналогичная той, что была в 1990-х годах, когда «Талибан» одержал верх», — заявил Петреус.

По словам Петреуса, если это произойдёт, то стоит ожидать усиления в Афганистане «Аль-Каиды»**, а также значительного оттока беженцев в соседние страны.

Солдат Афганской национальной армии (АНА) дежурит на блокпосту на окраине города Джелалабад

© REUTERS/Parwiz

Ответственность за нынешнюю ситуацию в Центральной Азии целиком ложится на Вашингтон, отметил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Поспешный выход США из Афганистана довольно сильно подорвал архитектуру безопасности в регионе. Существует риск того, что идущие на территории Афганистана боевые действия могут перекинуться на территорию Таджикистана и Узбекистана, а оттуда — к российским границам. России нужно быть готовой к любым провокациям», — подчеркнул эксперт.

Возможные сценарии

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия готова к сценарию полного захвата власти в стране «Талибаном», однако пока такой вариант рассматривается как нереалистичный.

«Мы не думаем, что такой сценарий сработает, но мы готовы к любому развитию», — сказал Кабулов.

Замир Кабулов также отметил, что Москву беспокоит возможность усиления «Исламского государства»*** на фоне вооружённого конфликта между правительством страны и талибами.

На территории 201-й Гатчинской дважды Краснознамённой военной базы

РИА Новости

© Сергей Гунеев

«Многовариантность развития событий сохраняется, и нас в первую очередь тревожит возможная перспектива того, что игиловцы и им подобные международные террористические группы воспользуются возникшим хаосом для усиления своих позиций на севере Афганистана для нанесения ущерба безопасности и стабильности государств Центральной Азии», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия в первую очередь добивается установления межафганского диалога между правительством в Кабуле и талибами.

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Александр Михайлов считает, что исключать сценарий полного захвата власти в Афганистане талибами исключать не стоит.

«В данном случае не исключён полный переход власти к режиму талибов, а также резкая активизация боевиков ИГИЛ или других террористических структур, которые действуют в Афганистане. При поддержке неких дополнительных акторов, которые влияют на ситуацию в Афганистане, это может негативно отразиться на безопасности стран, прилегающих к афганской границе. Однако у России есть возможности для купирования ситуации в случае такого неблагоприятного сценария», — пояснил эксперт.

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT подчеркнул, что, проводя совместные учения с Узбекистаном и Таджикистаном на афганской границе, Россия тем самым выполняет свои обязательства в рамках ОДКБ.

«В этой ситуации проведение внеплановых учений, а также расширение военного присутствия в Таджикистане со стороны России является необходимым превентивным шагом, который должен продемонстрировать серьёзность её намерений отстоять территориальную целостность рубежей государств — членов ОДКБ. Это мощный сигнал, который РФ и её союзники направляют противоборствующим силам в Афганистане, в том числе движению «Талибан», — рассказал политолог.

Та ситуация, которая формируется в Афганистане, сегодня служит благоприятной почвой для усиления позиций террористических организаций, добавил Владимир Шаповалов.

«Вакуум, который возник после ухода США и их союзников и резкая эскалация конфликта с участием правительственных войск и вооружённых отрядов движения «Талибан», ополчений разных сообществ, создаёт окно возможностей для террористов. Пока они не контролируют значительных территорий, но впоследствии могут нарастить свой потенциал, после чего они будут доминировать на многих территориях Афганистана», — пояснил собеседник RT.

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, предоставляя его народу самостоятельно принять решение о своей судьбе, но в то же самое время Москва не позволит нарушать границы сопредельных государств, которые являются её союзниками, добавил Владимир Шаповалов.

«Для защиты рубежей членов ОДКБ будут предприняты все необходимые и достаточные в этой ситуации меры как военного, так и политического характера. У России есть возможности для купирования ситуации в Центральной Азии в случае неблагоприятного сценария. Она продемонстрировала это в рамках сирийского конфликта», — заключил политолог.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.