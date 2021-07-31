«Их не разрывает моральная дилемма»: почему США прекращают финансировать обслуживание российских Ми-17 в Афганистане
- Военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5 в Афганистане
- Reuters
- © Ahmad Masood
Минобороны США перестанет выделять средства на обслуживание российских вертолётов Ми-17, находящихся на вооружении ВВС Афганистана, — по инициативе США афганские лётчики перейдут к эксплуатации американских десантно-транспортных вертолётов UH-60 Black Hawk («Чёрный ястреб»). Об этом говорится в ежеквартальном отчёте генерального инспектора по восстановлению Афганистана Джона Сопко, направленном в конгресс США.
«Афганские ВВС постепенно выводят из эксплуатации вертолёты Ми-17 российского производства. В 2022 финансовом году Министерство обороны США в последний раз запросит средства на их техническое обслуживание», — говорится в докладе.
При этом некоторые Ми-17 всё-таки останутся в воздушном парке для обеспечения оперативного потенциала, но только до тех пор, пока окончательно не будут подготовлены условия для эксплуатации американских вертолётов UH-60.
На данный момент на вооружении Афганистана стоит 56 вертолётов Ми-17, из которых 32 боеспособны. Они были закуплены для Республики Афганистан Соединёнными Штатами в рамках контракта от 26 мая 2011 года между «Рособоронэкспортом» и Министерством сухопутных войск США (входит в состав Пентагона).
В отчёте также отмечается, что на фоне наступлений «Талибана»* и вывода американских войск из страны боеспособность афганских военно-воздушных сил в целом снизилась. Так, в ВВС не хватает квалифицированных пилотов, а те, что есть, не справляются с объёмом задач, которые перед ними ставятся. К тому же местные лётчики всё чаще становятся мишенями для талибов — последние месяцы за пределами военных баз экстремистами были убиты по меньшей мере семь пилотов, говорится в документе.
- Пентагон
- Reuters
- © Carlos Barria
В связи с этим Джон Сопко, выступая на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей (Defense Writers Group), отметил, что решение Вашингтона о переводе афганцев только лишь на американские вертолёты видится ему проблематичным.
«Мы пришли в предыдущих докладах к выводу, что афганские ВВС находились на отметке устойчивости, равной почти 90—97%, с использованием бывших советских вертолётов, когда американское правительство решило переключиться на UH-60. И мы говорили, что это выявленная нами проблема», — цитирует ТАСС ответ генерального инспектора на вопрос о последствиях такой замены.
По словам Сопко, перспектива достижения устойчивости афганских ВВС, таким образом, отдаляется.
С его точкой зрения согласны и эксперты. Так, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что Вашингтон только усугубляет и без того непростое положение афганских военных.
«В данном случае это решение не укрепит афганские ВВС, поскольку афганские лётчики привыкли к российским вертолётам, которые более универсальны и удобны в управлении и ведении боя. Учитывая это, инициатива Пентагона создаёт достаточно серьёзные проблемы для республики, притом что афганским военным сейчас хватает совершенно других забот», — пояснил ситуацию Шаповалов в комментарии RT.
Несмотря на объективное превосходство
Военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5 предназначен для перевозки личного состава, раненых, а также для транспортировки грузов, вооружения и военной техники как внутри грузовой кабины, так и на внешней подвеске. Помимо этого, машина может быть использована для высадки десанта и разведывательно-диверсионных групп, а также для уничтожения наземных целей.
Согласно российско-американскому контракту, афганским ВВС было передано 63 машины, сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в 2014 году. В дальнейшем планировались ещё поставки, но с ухудшением отношений между Москвой и Вашингтоном все переговоры были свёрнуты вплоть до того, что американцы отказались привлекать российских специалистов для технического обслуживания и ремонта Ми-17. Кроме того, в ноябре 2017 года Вашингтон анонсировал постепенный отказ от эксплуатации российских вертолётов в Афганистане. Заменить Ми-17 на американские аналоги планировалось к 2021 году.
Вместе с тем в самом Пентагоне ещё в 2018 году признавали, что российские Ми-17 лучше всего подходят для военных операций в Афганистане.
«Переход (с Ми-17 на UH-60. — RT) создаёт ряд сложностей, которые пока не удаётся решить. Black Hawk не обладают такой грузоподъёмностью, как Ми-17,.. и не могут летать на больших высотах, поэтому не могут быть использованы в отдалённых районах Афганистана, где действуют Ми-17», — говорилось в докладе генерального инспектора Пентагона от 2018 года.
Однако, следуя политической повестке, США всё же намерены вывести российские машины из эксплуатации, несмотря на их объективное превосходство.
Если сравнивать ключевые характеристики Ми-17 и UH-60, то российский вертолёт имеет большую массу полезной нагрузки внутри кабины (4 т против 2,5 т), вместимость (26—36 человек против 11), практическую дальность (до 610 км против 590 км), максимальную высоту полёта (6 тыс. м против 5,8 тыс. м).
На то, что американские машины уступают российским, указал и военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Американские вертолёты не очень хорошо ведут себя в горах и требуют тщательного обслуживания, а российские Ми-17 великолепно показывают себя в афганских условиях. На них хорошо летают афганские лётчики, их легко обслуживать. Но американский конгресс не позволяет оплачивать расходы, связанные с эксплуатацией российской техники, потому что там считают, что таким образом вкладывают средства в оборонно-промышленный комплекс России», — рассказал он RT.
Конец «Несокрушимой свободы»
По мнению аналитиков, действия Соединённых Штатов в отношении авиапарка Афганистана продиктованы не только политическими, но и экономическими соображениями. Поэтому республике навязываются американские машины, невзирая на их малую эффективность в стране.
«Сейчас США не разрывает моральная дилемма касательно Афганистана, их не волнует, какое будущее ждёт Афганистан после вывода войск и принятия подобной меры. Американские военные провели там 20-летний эксперимент, обожглись, теперь Вашингтон собирается преследовать свои финансовые интересы», — рассказал RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Так, из нынешнего доклада генерального инспектора следует, что для ВВС Афганистана уже закуплено 37 UH-60, однако их большая часть всё ещё не передана республике и находится в стратегическом резерве Соединённых Штатов. Помимо этого, отмечается, что львиная доля затрат афганских ВВС приходится на техническое обслуживание лётного парка.
- Американский многоцелевой вертолёт UH-60 Black Hawk
- Reuters
- © Yannis Behrakis
«Как и в течение большинства предыдущих лет, техническое обслуживание техники и вооружений остаётся для афганских ВВС самой затратной категорией финансирования (59% средств, выделенных на 2020 финансовый год, и 69% средств, выделенных на 2019 финансовый год)», — говорится в отчёте.
При этом, несмотря на постоянные финансовые вливания, в докладе говорится о снижении боеготовности военно-воздушных сил республики. И происходит это, как подчёркивается в документе, на фоне активного наступления «Талибана» и вывода американских войск.
«В июне у пяти из семи типов летательных аппаратов снизилась боеготовность. Это совпало по времени с наступлением талибов и выводом из страны войск американских и коалиционных сил, включая подрядчиков по техническому обслуживанию воздушного парка. Судя по всему, к снижению уровня готовности авиатехники привело совокупное влияние этих двух факторов», — делается вывод в докладе.
Напомним, с 1 мая Соединённые Штаты начали активно выводить свои войска с территории Афганистана, где почти 20 лет проводили операцию «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom). К 13 июля в Центральном командовании Вооружённых сил США отчитались о том, что республику покинули 95% американских военнослужащих. Глава МИД России Сергей Лавров тогда назвал подобный выход «спешным».
Полную эвакуацию своих военных США планируют завершить к 11 сентября 2021 года — 20-й годовщине теракта в Нью-Йорке, который стал причиной ввода в Афганистан американских военных. При этом ускоренное сворачивание операции США и их союзников привело к обострению ситуации в Афганистане — талибы активизировали наступательные действия.
«В тренде американской политики»
Примечательно, что с критикой действий Соединённых Штатов в Афганистане выступил сам автор нынешнего доклада Джон Сопко. На интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей он заявил, что вторгаться в республику изначально было ошибкой.
«Мы пришли в Афганистан, рассчитывая создать сильное центральное правительство и именно на этом сосредоточить усилия — в этом мы и ошиблись. То же самое вам сказал бы любой эксперт по Афганистану. Проблема в том, что мы ни к одному из них не прислушались», — приводит онлайн-издание Task & Purpose слова Сопко.
По его мнению, американские денежные вливания привели к ещё большей коррупции в республике и оттолкнули простых афганцев от США. В итоге 20-летнюю кампанию Вашингтона в Афганистане генеральный инспектор охарактеризовал не самыми лестными словами.
«(Операцию в Афганистане. — RT) на мой взгляд, можно охарактеризовать двумя словами: первое — это «высокомерие» (из-за идеи о том. — RT), что за этот промежуток времени мы можем превратить страну, которая в 2001 году была в состоянии разрухи, в маленькую Норвегию. А второе — «лживость», — заявил Сопко.
Вместе с тем, отмечают аналитики, все решения, которые принимает Пентагон, в том числе и по смене воздушного парка Афганистана, находятся в строгой корреляции с американской политикой.
«Решение Пентагона о замене Ми-17 находится в тренде американской политики, направленной на то, чтобы военные ведомства всех подчинённых Вашингтону стран пользовались только американской техникой. Как следствие, это приводит к тому, что, получая дополнительную прибыль, американский ВПК в то же время расширяет рынок сбыта для своего вооружения», — пояснил RT Виктор Литовкин.
К тому же, добавил эксперт, США таким образом теснее привязывают Афганистан к себе, чтобы тот как можно дольше оставался в орбите их влияния.
«Безусловно, это политическая инициатива. Замещение российских вертолётов американскими нацелено на усиление зависимости Афганистана от США и на остановку его самостоятельного развития», — резюмировал Литовкин.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.