«Их не разрывает моральная дилемма»: почему США прекращают финансировать обслуживание российских Ми-17 в Афганистане

Пентагон с 2022 года прекратит финансировать обслуживание российских вертолётов Ми-17, находящихся в эксплуатации ВВС Афганистана, поскольку по инициативе США афганские лётчики переходят к использованию американских вертолётов UH-60 Black Haw. Об этом говорится в ежеквартальном отчёте генерального инспектора по восстановлению Афганистана Джона Сопко, предоставленном конгрессу США. При этом сам генеральный инспектор отметил, что подобный переход ВВС страны на американские вертолёты будет проблемным. По мнению экспертов, увеличивая число своих машин в азиатской республике, Вашингтон преследует не только экономические, но и политические цели. Кроме того, подобными действиями Соединённые Штаты пытаются сохранить Афганистан в орбите своего влияния, считают аналитики.

Минобороны США перестанет выделять средства на обслуживание российских вертолётов Ми-17, находящихся на вооружении ВВС Афганистана, — по инициативе США афганские лётчики перейдут к эксплуатации американских десантно-транспортных вертолётов UH-60 Black Hawk («Чёрный ястреб»). Об этом говорится в ежеквартальном отчёте генерального инспектора по восстановлению Афганистана Джона Сопко, направленном в конгресс США.

«Афганские ВВС постепенно выводят из эксплуатации вертолёты Ми-17 российского производства. В 2022 финансовом году Министерство обороны США в последний раз запросит средства на их техническое обслуживание», — говорится в докладе.

При этом некоторые Ми-17 всё-таки останутся в воздушном парке для обеспечения оперативного потенциала, но только до тех пор, пока окончательно не будут подготовлены условия для эксплуатации американских вертолётов UH-60.

На данный момент на вооружении Афганистана стоит 56 вертолётов Ми-17, из которых 32 боеспособны. Они были закуплены для Республики Афганистан Соединёнными Штатами в рамках контракта от 26 мая 2011 года между «Рособоронэкспортом» и Министерством сухопутных войск США (входит в состав Пентагона).

В отчёте также отмечается, что на фоне наступлений «Талибана»* и вывода американских войск из страны боеспособность афганских военно-воздушных сил в целом снизилась. Так, в ВВС не хватает квалифицированных пилотов, а те, что есть, не справляются с объёмом задач, которые перед ними ставятся. К тому же местные лётчики всё чаще становятся мишенями для талибов — последние месяцы за пределами военных баз экстремистами были убиты по меньшей мере семь пилотов, говорится в документе.

Пентагон

Reuters

© Carlos Barria

В связи с этим Джон Сопко, выступая на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей (Defense Writers Group), отметил, что решение Вашингтона о переводе афганцев только лишь на американские вертолёты видится ему проблематичным.

«Мы пришли в предыдущих докладах к выводу, что афганские ВВС находились на отметке устойчивости, равной почти 90—97%, с использованием бывших советских вертолётов, когда американское правительство решило переключиться на UH-60. И мы говорили, что это выявленная нами проблема», — цитирует ТАСС ответ генерального инспектора на вопрос о последствиях такой замены.

По словам Сопко, перспектива достижения устойчивости афганских ВВС, таким образом, отдаляется.

С его точкой зрения согласны и эксперты. Так, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что Вашингтон только усугубляет и без того непростое положение афганских военных.

«В данном случае это решение не укрепит афганские ВВС, поскольку афганские лётчики привыкли к российским вертолётам, которые более универсальны и удобны в управлении и ведении боя. Учитывая это, инициатива Пентагона создаёт достаточно серьёзные проблемы для республики, притом что афганским военным сейчас хватает совершенно других забот», — пояснил ситуацию Шаповалов в комментарии RT.

Несмотря на объективное превосходство

Военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5 предназначен для перевозки личного состава, раненых, а также для транспортировки грузов, вооружения и военной техники как внутри грузовой кабины, так и на внешней подвеске. Помимо этого, машина может быть использована для высадки десанта и разведывательно-диверсионных групп, а также для уничтожения наземных целей.

Согласно российско-американскому контракту, афганским ВВС было передано 63 машины, сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в 2014 году. В дальнейшем планировались ещё поставки, но с ухудшением отношений между Москвой и Вашингтоном все переговоры были свёрнуты вплоть до того, что американцы отказались привлекать российских специалистов для технического обслуживания и ремонта Ми-17. Кроме того, в ноябре 2017 года Вашингтон анонсировал постепенный отказ от эксплуатации российских вертолётов в Афганистане. Заменить Ми-17 на американские аналоги планировалось к 2021 году.

Вместе с тем в самом Пентагоне ещё в 2018 году признавали, что российские Ми-17 лучше всего подходят для военных операций в Афганистане.

«Переход (с Ми-17 на UH-60. — RT) создаёт ряд сложностей, которые пока не удаётся решить. Black Hawk не обладают такой грузоподъёмностью, как Ми-17,.. и не могут летать на больших высотах, поэтому не могут быть использованы в отдалённых районах Афганистана, где действуют Ми-17», — говорилось в докладе генерального инспектора Пентагона от 2018 года.

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Однако, следуя политической повестке, США всё же намерены вывести российские машины из эксплуатации, несмотря на их объективное превосходство.

Если сравнивать ключевые характеристики Ми-17 и UH-60, то российский вертолёт имеет большую массу полезной нагрузки внутри кабины (4 т против 2,5 т), вместимость (26—36 человек против 11), практическую дальность (до 610 км против 590 км), максимальную высоту полёта (6 тыс. м против 5,8 тыс. м).

На то, что американские машины уступают российским, указал и военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Американские вертолёты не очень хорошо ведут себя в горах и требуют тщательного обслуживания, а российские Ми-17 великолепно показывают себя в афганских условиях. На них хорошо летают афганские лётчики, их легко обслуживать. Но американский конгресс не позволяет оплачивать расходы, связанные с эксплуатацией российской техники, потому что там считают, что таким образом вкладывают средства в оборонно-промышленный комплекс России», — рассказал он RT.

Конец «Несокрушимой свободы»

По мнению аналитиков, действия Соединённых Штатов в отношении авиапарка Афганистана продиктованы не только политическими, но и экономическими соображениями. Поэтому республике навязываются американские машины, невзирая на их малую эффективность в стране.

«Сейчас США не разрывает моральная дилемма касательно Афганистана, их не волнует, какое будущее ждёт Афганистан после вывода войск и принятия подобной меры. Американские военные провели там 20-летний эксперимент, обожглись, теперь Вашингтон собирается преследовать свои финансовые интересы», — рассказал RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Так, из нынешнего доклада генерального инспектора следует, что для ВВС Афганистана уже закуплено 37 UH-60, однако их большая часть всё ещё не передана республике и находится в стратегическом резерве Соединённых Штатов. Помимо этого, отмечается, что львиная доля затрат афганских ВВС приходится на техническое обслуживание лётного парка.

Американский многоцелевой вертолёт UH-60 Black Hawk

Reuters

© Yannis Behrakis

«Как и в течение большинства предыдущих лет, техническое обслуживание техники и вооружений остаётся для афганских ВВС самой затратной категорией финансирования (59% средств, выделенных на 2020 финансовый год, и 69% средств, выделенных на 2019 финансовый год)», — говорится в отчёте.

При этом, несмотря на постоянные финансовые вливания, в докладе говорится о снижении боеготовности военно-воздушных сил республики. И происходит это, как подчёркивается в документе, на фоне активного наступления «Талибана» и вывода американских войск.

«В июне у пяти из семи типов летательных аппаратов снизилась боеготовность. Это совпало по времени с наступлением талибов и выводом из страны войск американских и коалиционных сил, включая подрядчиков по техническому обслуживанию воздушного парка. Судя по всему, к снижению уровня готовности авиатехники привело совокупное влияние этих двух факторов», — делается вывод в докладе.

Напомним, с 1 мая Соединённые Штаты начали активно выводить свои войска с территории Афганистана, где почти 20 лет проводили операцию «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom). К 13 июля в Центральном командовании Вооружённых сил США отчитались о том, что республику покинули 95% американских военнослужащих. Глава МИД России Сергей Лавров тогда назвал подобный выход «спешным».

Полную эвакуацию своих военных США планируют завершить к 11 сентября 2021 года — 20-й годовщине теракта в Нью-Йорке, который стал причиной ввода в Афганистан американских военных. При этом ускоренное сворачивание операции США и их союзников привело к обострению ситуации в Афганистане — талибы активизировали наступательные действия.

«В тренде американской политики»

Примечательно, что с критикой действий Соединённых Штатов в Афганистане выступил сам автор нынешнего доклада Джон Сопко. На интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей он заявил, что вторгаться в республику изначально было ошибкой.

«Мы пришли в Афганистан, рассчитывая создать сильное центральное правительство и именно на этом сосредоточить усилия — в этом мы и ошиблись. То же самое вам сказал бы любой эксперт по Афганистану. Проблема в том, что мы ни к одному из них не прислушались», — приводит онлайн-издание Task & Purpose слова Сопко.

По его мнению, американские денежные вливания привели к ещё большей коррупции в республике и оттолкнули простых афганцев от США. В итоге 20-летнюю кампанию Вашингтона в Афганистане генеральный инспектор охарактеризовал не самыми лестными словами.

«(Операцию в Афганистане. — RT) на мой взгляд, можно охарактеризовать двумя словами: первое — это «высокомерие» (из-за идеи о том. — RT), что за этот промежуток времени мы можем превратить страну, которая в 2001 году была в состоянии разрухи, в маленькую Норвегию. А второе — «лживость», — заявил Сопко.

Вместе с тем, отмечают аналитики, все решения, которые принимает Пентагон, в том числе и по смене воздушного парка Афганистана, находятся в строгой корреляции с американской политикой.

«Решение Пентагона о замене Ми-17 находится в тренде американской политики, направленной на то, чтобы военные ведомства всех подчинённых Вашингтону стран пользовались только американской техникой. Как следствие, это приводит к тому, что, получая дополнительную прибыль, американский ВПК в то же время расширяет рынок сбыта для своего вооружения», — пояснил RT Виктор Литовкин.

К тому же, добавил эксперт, США таким образом теснее привязывают Афганистан к себе, чтобы тот как можно дольше оставался в орбите их влияния.

«Безусловно, это политическая инициатива. Замещение российских вертолётов американскими нацелено на усиление зависимости Афганистана от США и на остановку его самостоятельного развития», — резюмировал Литовкин.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.