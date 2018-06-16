В Пентагоне признали превосходство российских Ми-17 над американскими Black Hawk

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Американские вертолёты UH-60 Black Hawks, которые США начали поставлять в Афганистан, менее эффективны, чем российские Ми-17, которые они призваны заменить. Об этом говорится в докладе офиса генерального инспектора Пентагона.
В Пентагоне признали превосходство российских Ми-17 над американскими Black Hawk
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«Переход (с Ми-17 на UH-60) создаёт ряд сложностей, которые пока не удаётся решить. Black Hawk не обладают такой грузоподъёмностью как Ми-17», — приводит выдержки из доклада The Drive.

Как отмечается, в результате этого приходится задействовать два Black Hawk для доставки такого объёма грузов, который перевозит один Ми-17.

«Более того, в отличие от Ми-17, Black Hawk не могут летать на больших высотах и, соответственно, не могут быть использованы в отдалённых районах Афганистана, куда летают Ми-17», — добавили в Пентагоне.

В феврале сообщалось, что Вашингтон хочет заменить поставленные для афганских ВС вертолёты Ми-17 российского производства на американские Black Hawk. Только в 2018 году на эти цели планировали выделить свыше $700 млн.

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