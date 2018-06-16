Эксперт оценил заявление Пентагона о превосходстве Ми-17 над американскими Black Hawk

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Анастасия Румянцева
Военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал в беседе с RT доклад Пентагона о преимуществе российских Ми-17 над американскими вертолётами UH-60 Black Hawks.
Эксперт оценил заявление Пентагона о превосходстве Ми-17 над американскими Black Hawk
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«Американский вертолёт имеет более чем в два раза меньший радиус действия, чем наш. Дальность полёта американского вертолёта составляет 495 км, наш имеет дальность 950 км. Боевой радиус нашей машины 450 км, у американцев более 220-250 не получается. Наш вертолёт принимает до 26 человек десанта, тогда как «американец» принимает порядка 11 человек. Наш вертолёт имеет более мощные двигатели, что позволяет использовать его  сложных климатических условиях, в жарком климате. У нас двигатели по 2 тыс. лошадиных сил, у американцев — по 1400», — пояснил Сивков.

При этом, как отметил эксперт, что касается радиоэлектронного оборудования и систем вооружения, то они примерно равноценны.

Сивков добавил, что наш вертолёт Ми-17 существенно превосходит американский вертолёт — приблизительно на 30-40%

Ранее генеральный инспектор министерства обороны США Гленн Файн признал в своём отчёте, что американские вертолёты UH-60 Black Hawks, которые США начали поставлять в Афганистан, менее эффективны, чем российские Ми-17, которые они призваны заменить.

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